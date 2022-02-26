Музей «Гараж» приостанавливает работу над выставками и переносит их на неопределенный срок

Московский музей современного «Гараж» приостанавливает работу над выставками и переносит их на неопределенный срок из‑за военной операции России на территории Украины. Сообщение появилось на его сайте.

В музее добавили: «Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий. „Гараж“ всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной».

«Гараж» заявил, что выполнит все обязательства перед художниками, связанные с переносом проектов. Над ними, говорит музей, «до последнего велась доверительная и интенсивная работа».

В «Гараже» поблагодарили за поддержку Анне Имхоф, Хелен Мартен, Саодат Исмаилову, Хаймо Цобернига и их студии и галереи, а также владельцев работ Лидии Мастерковой, с которыми музей готовил ее выставку.

«Надеемся на немедленное прекращение конфликта», — заявили авторы обращения. С главной страницы сайта «Гаража» исчезли сообщения обо всех запланированных выставках.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Cообщалось о захвате российскими войсками населенных пунктов в Луганской области, Генического района в Херсонской области, Чернобыльской АЭС и острова Змеиный в Одесской области. Днем 25 февраля СМИ сообщили о взрывах у аэропорта Киева и стрельбе в парламентском квартале.

В российском Минобороны заявили, что войска РФ заняли аэродром Гостомель под Киевом и блокировали украинскую столицу с запада. Там добавили, что в ходе операции убито 200 украинских военных.

Также, согласно сообщению Минобороны, вечером 25 февраля российские военные блокировали украинские города Сумы и Конотоп. По информации на утро 26 февраля, ВС РФ уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины.