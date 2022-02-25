Песков: Россия готова отправить делегацию на переговоры с Украиной

Россия готова отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ее состав могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента, добавил представитель Кремля.

Песков заявил: «Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса».

Вчера утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Утром 24 февраля МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

К вечеру Украина сообщила о потере контроля над Геническим районом Херсонской области. Тогда же российское Минобороны рапортовало об уничтожении 74 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 11 аэродромов, 3 командных пункта и военно-морскую базу. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 137 погибших украинских военных.

Утром 25 февраля Минобороны заявило, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на территории Украины. Позднее министерство сообщило, что российские войска заняли аэродром Гостомель под Киевом. Были уничтожены более 200 человек из состава специальных подразделений Украины. Город блокирован с запада.