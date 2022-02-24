Российские войска уничтожили 74 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Среди разрушенных объектов — 11 аэродромов военно-воздушных сил, 3 командных пункта и военно-морская база. Также уничтожены 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1».

Кроме того, военные России сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2». Украинские власти отметили, что позиционные бои продолжаются практически по всей стране у границы с Россией и Беларусью.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин сообщил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

«Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. До 2 марта 12 аэропортов в южных городах перестанут работать по решению Федерального агентства воздушного транспорта. Воздушное пространство над Украиной закрыто.