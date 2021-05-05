12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы

Официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу разрешений на пересечение границы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство.

Граждане смогут получить Шенгенскую визу, датированную 1 июня и позднее. Однако заявители категории C въехать страну пока не смогут. Необходимо будет дождаться смягчения эпидемических ограничений.

«Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран», — говорится в сообщении.

3 мая визы российским туристам начала выдавать Италия. На данный момент подать обращение могут только те, кто уже получал итальянскую визу, срок которой истек в период пандемии и приостановки транспортного сообщения (с 1 января 2020 года по настоящее время).