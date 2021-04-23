Россия и Египет возобновляют авиасообщение

Президенты России и Египта договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Об этом говорится на сайте главы Египта.

Из России можно будет улететь, в том числе на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Туроператоры смогут запустить чартерные рейсы в Египет спустя 7-14 дней после возобновления авиасообщения, сказали в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Авиасообщение между Россией и курортами Египта было остановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом. В 2018 году были восстановлены лишь регулярные рейсы в Каир, а египетские курорты остались закрыты для российских чартеров.

15 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Самолеты не будут летать в эти страны до 1 июня. Исключениями станут рейсы на маршруте Стамбул — Москва, они будут совершаться дважды в неделю.

Греция и Израиль, наоборот, намерены открыть границы уже в мае. В эти страны можно будет въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста, справки на антитела или прививки. 25 апреля также возобновится авиасообщение между Таллином и Москвой.