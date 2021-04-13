В конце мая Израиль начнет пускать в страну иностранных туристов

Министерство здравоохранения и туризма Израиля намерено ослабить коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов, так как будет легче отслеживать их перемещение. Группы начнут прибывать с 23 мая в соответствии с установленной квотой, а по результатам первого этапа будет изучена возможность въезда для туристов вне групп, если уровни заболеваемости будут оставаться на нынешнем уровне», — говорится в документе.

Прибывающие должны будут «пройти ПЦР-тест перед посадкой, а также сделать ПЦР-тест и серологический анализ для подтверждения вакцинации или выздоровления от COVID-19 по прибытии в аэропорт Бен-Гурион».

Ранее власти Греции заявили об открытии границ для туристов из России. 14 мая смогут въехать россияне, которые привились российской вакциной, уже переболели коронавирусом и предоставили справку на антитела или владельцы отрицательных ПЦР-тестов.