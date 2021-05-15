Россия возобновит авиасообщение с Исландией, Мексикой, Португалией, Саудовской Аравией и Мальтой

Россия возобновит с 25 мая авиасообщение с пятью странами — Исландией, Мальтой, Португалией, Мексикой и Саудовской Аравией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб по предупреждению коронавируса.

Самолеты из Москвы будут летать в Рейкьявик и Валетту дважды в неделю, а в Канкун, Лиссабон, Джидду — трижды. Кроме того, рейсы в Джидду появятся их Грозного и Махачкалы, они будут совершаться один раз в неделю.

Кроме того, с 25 мая увеличится число рейсов между Россией и Южной Кореей, Японией и Финляндией. Из Петербурга и Москвы в Хельсинки будут летать до семи самолетов в неделю, столько же из Москвы и Владивостока — в Токио. Один рейс в Токио будет из Южно-Сахалинска.

В Сеул можно будет отправиться еженедельно из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска, а из Владивостока обещают даже три рейса до корейской столицы в неделю.

25 мая вновь восстановятся международные полеты из аэропортов Омска, Челябинска, Сыктывкара, Улан-Удэ и Магнитогорска. Таким образом, за рубеж можно будет вылететь из 30 городов России.