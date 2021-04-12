Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией до начала лета

Россия закроет авиасообщение с Турцией из‑за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на собственный источник.

По его словам, российские власти официально объявят о введении ограничительной меры вечером 12 апреля. В то же время собеседник ТАСС утверждает, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 не принял решения о запрете полетов в Турцию.

Ранее СМИ сообщали о возможном ограничении авиасообщения с Турцией из‑за значительного роста заболеваемости в стране. Ожидается, что ограничения коснутся регулярных и чартерных рейсов. При этом полностью приостановить полеты, как в случае с Великобританией, не планируется — может быть сохранена часть рейсов в Стамбул.

В Турции наблюдается рекордный прирост заражений в последние недели. С начала апреля ежедневно выявляется более 40 тыс. новых заболевших. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что именно из этой страны в Россию завезли больше всего штаммов коронавируса.

Россия одной из первых восстановила авиасообщение с Турцией. В прошлом году именно это направление забрало почти всех выездных российских туристов. С начала пандемии в стране выявили 3,85 млн заболевших COVID-19.