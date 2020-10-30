Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за материалы, затрагивающие чувства верующих

Роскомнадзор предупредил российские СМИ о блокировке в случае публикации материалов, «затрагивающих чувства верующих». Об этом говорится на сайте ведомства.

В письме говорится, что распространение таких текстов и изображений считают «оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений». Его квалифицируют как разжигание национальной и религиозной розни.

«Информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий», — указано в тексте.

Предупреждение от Роскомнадзора появилось на фоне конфликта, возникшего после того, как французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной нападения террористов на редакцию в 2015 году.

17 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории, показавшего во время занятия карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «исламистским терактом», «мракобесием и насилием». Он заявил о необходимости борьбы с исламизмом. Погибшему учителю посмертно присудили высшую награду страны — орден Почетного легиона, что вызвало неодобрение со стороны мусульман.

Вчера произошли сразу три нападения на французских граждан. В центре Ниццы, около церкви Нотр-Дам вооруженный ножом мужчина напал на людей. Погибли три человека.

Через два часа во французском Авиньоне неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских с криками «Аллах акбар!». Правоохранители открыли огонь, от полученных ран мужчина скончался. В Саудовской Аравии неизвестный совершил атаку на французское консульство и ранил охранника.

30 октября в Татарстане подросток с криками «Аллах акбар!» атаковал полицейских. Его застрелили.

Сегодня у посольства Франции в Москве во второй раз собрались протестующие против карикатур на пророка Мухаммеда. Представители дипслужбы обратились к российским властям с просьбой усилить меры безопасности во всех своих представительствах на территории страны. Вчерашняя акция прошла мирно, собравшихся не задерживали.