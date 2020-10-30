В Татарстане подросток с криками «Алаху акбар!» напал на полицейских. Его застрелили

В городе Кукмор в Татарстане 16-летний подросток напал на полицейский участок. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Во время парковки автомобиля в ночь на 30 октября полицейский заметил возгорание на земле и осколки стекла. Когда он начал тушить огонь, через ограду прилетел еще один «коктейль Молотова».

Преступник попытался скрыться, но два сотрудника МВД догнали его. Подросток напал на них с ножом. По данным источника «Интерфакса», в это время злоумышленник выкрикивал «Аллаху акбар!» и называл полицейских «неверными».

Один из правоохранителей получил несколько ножевых ранений. В преступника открыли огонь из табельного оружия, от полученных травм он скончался на месте. Полицейский был госпитализирован с колото-резанными ранами.

Источник «Интефакса» утверждает, что нападавший был выходцем из Башкирии, проживающим в Кукморе. По его словам, подросток состоял на учете полиции как склонный к экстремизму.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Проводятся следственные действия.