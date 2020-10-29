В Авиньоне кричащий «Аллах Акбар» мужчина с ножом напал на полицейских. Его застрелили

Во французском городе Авиньон неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на французские издания «Europe 1» и «Midi Libre».

Нападавший кричал «Аллах Акбар». Правоохранители открыли огонь, от полученных ран мужчина скончался. По факту атаки начато расследование.

Мужчина с ножом совершил нападение около 11.15 по местному времени (это 13.15 по московскому времени). Сначала он угрожал прохожим на улице, а затем напал на полицию.

Как пишет «Europe 1», нападение произошло через два часа после утренней атаки на базилику Нотр-Дам в Ницце, когда три человека были убиты мужчиной в результате нападения с ножом.

По данным СМИ, в результате первого нападения обезглавили женщину. Преступника ранили и доставили в больницу. Он выкрикивал исламские лозунги. Власти назвали произошедшее терактом: по словам мэра Ниццы, нападавший кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медпомощь.

В Саудовской Аравии другой неизвестный напал на охранника во французском консульстве в городе Джидда. Нападавшего задержали. Он успел ранить охранника острым предметом.