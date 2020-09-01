Французский журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздаст карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной нападения террористов на редакцию в 2015 году, сообщается на сайте издания.

Печатное издание выйдет 2 сентября — в этот день во Франции начнется судебный процесс по делу о теракте, в котором погибли 12 человек. На обложке журнала разместят 12 рисунков, которые впервые были опубликованы в 2005 году в датском Jyllands-Posten, а позднее, в 2006 году, появились в Charlie Hebdo.

Журналисты считают, что карикатуры «стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть». По словам сотрудников издания, читатели неоднократно просили напечатать новые карикатуры на пророка Мухаммеда, но, как считают в редакции, «для публикации нужна была веская причина, которая вносит что‑то в дискуссию».

Помимо карикатур, на передовице журнала появится работа художника Кабю, который погиб во время террористической атаки.

Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже 7 января 2015 года. Нападавшие были убиты полицией два дня спустя. Перед судом предстанут 14 сообщников Куаши. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Аль-Каида».