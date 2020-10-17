Во Франции мужчина обезглавил учителя истории, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда

Во французском городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа мужчина обезглавил учителя истории, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Преступник был застрелен полицейскими при задержании. По сообщению СМИ, 18-летний подросток чеченского происхождения, который родился в Москве, угрожал силовикам длинным кухонным ножом и выкрикивал исламистские лозунги.

Французские прокуроры считают нападение на 47-летнего профессора колледжа, имя которого пока не называется, террористическим актом. Место убийства уже посетил президент страны Эммануэль Макрон.

«Сегодня одного из наших сограждан убили за то, что он учил студентов свободе слова. На него трусливо напали, он стал жертвой характерного исламистского теракта», — заявил Макрон.

В сентябре французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной нападения террористов на редакцию в 2015 году.