В Ницце мужчина с ножом напал на людей. Власти назвали это терактом

В центре Ниццы около церкви Нотр-Дам вооруженный ножом мужчина напал на людей. Погибли три человека, сообщает телеканал BFMTV.

Несколько человек пострадали. Их число не уточняется. По данным Nice-Matin, одну женщину обезглавили.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил о задержании нападавшего. Он назвал случившееся терактом. Преступник при задержании получил ранения и был доставлен в больницу.

По словам градоначальника, двое из трех жертв были убиты внутри собора. Он отметил, что при нападении преступник выкрикивал исламские лозунги.

«Он кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны», — сказал Эстрози.

На месте работают полицейские, местные власти призывают граждан избегать зоны теракта. В связи со случившимся при МВД создан оперативный штаб.

Личность преступника пока не раскрывается. Его мотивы остаются неизвестны.

17 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории. Причиной нападения стал тот факт, что учитель показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.