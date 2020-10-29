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У посольства Франции в Москве прошли протесты против высказываний Макрона об исламе

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:15

В Москве у здания посольства Франции начались протесты против заявлений французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом пишет ТАСС.

В акции протеста приняли десятки человек, уточняет агентство. Наибольшее количество манифестантов собирались у здания диппредставительства на Якиманке в то же время. Спустя несколько часов многие из них ушли, но некоторые продолжают одиночные пикеты.

Протестующие выступают против насилия, но также осуждают публикацию карикатур на ислам. Они не согласны с действиями французских властей и, в частности, протестуют против слов Макрона о мусульманстве. Как пишет Znak.com, протестующие выкрикивают «Аллах акбар».

Уточняется, что на месте дежурят наряды полиции, однако обстановка спокойная. Правоохранители не препятствуют протестующим.

29 октября произошли сразу три нападения на французских граждан. Утром в Ницце мужчина с ножом напал на людей и убил троих человек, одну женщину обезглавили. Власти назвали это терактом. Через несколько часов в Авиньоне другой нападавший был застрелен полицейскими — он угрожал им ножом. В городе Джидда, Саудовская Аравия, неизвестный совершил атаку на французское консульство и ранил охранника.

Французский президент Эмманюэль Макрон ранее назвал «исламистским терактом», «мракобесием и насилием» убийство учителя истории за карикатуры на пророка Мухаммеда. Он также заявил о необходимости бороться с исламизмом. Это вызвало бурное неодобрение со стороны мусульманского мира.

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