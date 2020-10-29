У посольства Франции в Москве прошли протесты против высказываний Макрона об исламе

В Москве у здания посольства Франции начались протесты против заявлений французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом пишет ТАСС.

В акции протеста приняли десятки человек, уточняет агентство. Наибольшее количество манифестантов собирались у здания диппредставительства на Якиманке в то же время. Спустя несколько часов многие из них ушли, но некоторые продолжают одиночные пикеты.

Протестующие выступают против насилия, но также осуждают публикацию карикатур на ислам. Они не согласны с действиями французских властей и, в частности, протестуют против слов Макрона о мусульманстве. Как пишет Znak.com, протестующие выкрикивают «Аллах акбар».

Уточняется, что на месте дежурят наряды полиции, однако обстановка спокойная. Правоохранители не препятствуют протестующим.