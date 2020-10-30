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У посольства Франции в Москве устроили новую акцию против карикатур на пророка Мухаммеда

Анастасия Цой
Сегодня в 16:25

У посольства Франции в Москве вновь собрались протестующие против карикатур на пророка Мухаммеда.

Французское посольство, как пишет ТАСС, обратилось к российским властям с просьбой усилить меры безопасности во всех своих представительствах на территории России.

По информации «Дождя», сотрудники правоохранительных органов задержали семь-восемь человек, вышедших сегодня на акцию. Как видно из ролика Life, полицейские и омоновцы сумели оттеснить протестующих от здания посольства. Вчерашняя акция прошла мирно, собравшихся не задерживали.

В сентябре французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной нападения террористов на редакцию в 2015 году.

17 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это убийство «исламистским терактом», «мракобесием и насилием». Он также заявил о необходимости бороться с исламизмом. При этом погибшему учителю посмертно присудили высшую награду страны — орден Почетного легиона. Это вызвало неодобрение со стороны мусульман.

29 октября произошли сразу три нападения на французских граждан. Утром в Ницце мужчина с ножом напал на людей и убил троих человек, одну женщину он обезглавил. Власти назвали это терактом.

Через несколько часов в Авиньоне другой нападавший был застрелен полицейскими: он угрожал им ножом. В Саудовской Аравии неизвестный совершил атаку на французское консульство и ранил охранника.

30 октября в Татарстане подросток с криками «Аллах акбар!» напал на полицейских. Его застрелили.

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