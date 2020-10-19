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Патриарх Кирилл отлучил от церкви схимонаха Сергия

Семён Гудошников
Сегодня в 21:35

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова). Об этом говорится на сайте Московского патриархата.

Епархия постановила отлучить Сергия от церкви 10 сентября. Всего церковным судом было проведено три заседания по делу опального схимонаха, ни на одно из которых он не явился.

Схимонаха отлучили от церкви из‑за того, что он проводил богослужения, несмотря на лишение сана — в июле священника признали виновным в нарушении присяги и монашеских обетов. Сергий подавал апелляции на оба решения, но их не удовлетворили.

В разгар пандемии коронавируса схиигумен Сергий назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью Варвару.

Снимать фильм о схиигумене Сергии приезжала в Среднеуральский монастырь Ксения Собчак со своей съемочной группой. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в обители. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру.

Позже свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре стали поступать в РПЦ. Некоторые случаи, по сообщениям пострадавших, произошли более десяти лет назад. Церковь начала расследование ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей.

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