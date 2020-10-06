Следственный комитет возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Это тот самый монастырь, который основал, а затем захватил схимонах Сергий.

«По предварительным данным, в период с 2004 по 2019 годы неустановленные на данный момент лица, находясь на территории Среднеуральского женского монастыря, <…> причиняли физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий семерым детям», — говорится в сообщении СК.

Также отмечается, что детям причиняли вред умышленно, «исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних». Некоторые дети проживали на территории монастыря без законных представителей.

Дело возбуждено по двум статьям — «Истязание» и «Халатность». Вторая статья относится к неустановленным должностным лицам, которые допустили содержании детей в таких условиях.

Ранее об издевательствах над детьми в Среднеуральском монастыре рассказала Ксения Собчак, которая сняла об этом, а также о схиигумене Сергии, документальный фильм. Во время работы на журналистку и ее съемочную группу напали в монастыре.

В середине июня схиигумен Сергий, которому запретили проповедовать из‑за того, что он называл COVID-19 мифом и выступал против режима самоизоляции, захватил монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Подробнее о том, что случилось, читайте здесь.

После этого монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия. В начале июля Сергия лишили сана.