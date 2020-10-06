Врачи назвали главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян

Медики перечислили основные ошибки, которые допускают россияне заразившиеся коронавирусом. Разговор с экспертами провела «Вечерняя Москва».

Вирусолог Виктор Зуев заявил, что одной из главных ошибок заболевших стало пренебрежение масками. По его словам, безответственное отношение к личной защите вносит большой вклад в распространение инфекции. Он напомнил, что четверть положительных тестов на COVID-19 приходится на бессимптомных больных, которые не ощущают ухудшения самочувствия, но представляют опасность для окружающих.

Иммунолог Михаил Костинов, свою очередь, серьезной ошибкой назвал самолечение. Он подчеркнул, что к своему состоянию не стоит относиться легкомысленно — особенно людям с хроническими заболеваниями.

«Врачей не вызывают, сами лечатся как могут, а когда уже вызывают, бывает поздно», — сказал он. Эксперт предупредил, что инфекция может представлять угрозу даже при небольшой температуре.

Вторую волну коронавируса, начавшуюся в России, врачи объяснили окончанием периода отпусков, возобновлением учебного года и характерным ростом заболеваемости вирусными инфекциями в осенний период.

На фоне увеличения числа заболевших коронавирусом власти Москвы и Московской области вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Ограничения будут действовать до 28 октября. Помимо этого, Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Школьникам и пенсионерам приостановят действие социальных карт.

«Открытые медиа» писали, что администрация президента, правительство и мэрия Москвы обсуждают введение повторного режима изоляции при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. О возможном возвращении карантина также сообщили «Ведомости».

За прошедшие сутки в России выявили более 11 тыс. случаев коронавируса впервые с мая, в Москве — 4082 заболевших. Собянин заявил, что за в больницы пришлось отправить более 1000 пациентов с COVID-19. Из‑за увеличившегося числа больных в столице заработали два резервных госпиталя.