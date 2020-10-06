В Москве приостановят действие социальных карт школьников и пенсионеров

В Москве приостановят действие социальных карт для школьников и пенсионеров из‑за распространения коронавируса. Об этом заявил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

С 9 до 18 октября перестанет действовать льготный проезд для школьников, с 9 до 28 октября — бесплатный проезд для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, продажа билетов в театры, концертные залы и музеи, подведомственные московскому правительству, будет переведена в электронный вид, а обычные кассы перестанут работать.

Работодатели с 12 октября должны будут еженедельно информировать столичные власти о переводе не менее 30% сотрудников в удаленный режим работы. Если компании не будут выполнять это требование, им грозят штрафы по статье 20.6.1 КоАП.

В список сведений, которые нужно будет передавать городской администрации, входят название организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ОКВЭД, общая численность сотрудников и количество работников на удаленке.

Каждому сотруднику, работающему из дома, необходимо сообщить номер мобильного телефона, регистрационный номер автомобиля, а также номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных проездных.

Ранее в Москве и Московской области на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Ограничения будут действовать до 28 октября. Кроме того, Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

Российские кинотеатры также готовятся к повторному закрытию. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин говорит об этом так: «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут».

«Открытые медиа» сообщали, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. О возможном возвращении режима самоизоляции написали и «Ведомости».

За прошедшие сутки в России выявили более 11 тыс. случаев коронавируса впервые с мая, в Москве — 4082 заболевших. Собянин заявил, что за день пришлось госпитализировать более 1000 пациентов с COVID-19. Из‑за увеличившегося числа больных в столице открыли два резервных госпиталя.