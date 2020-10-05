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В Москве могут ужесточить карантинные меры

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:57

Власти Москвы могут усилить ограничительные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Рассматриваются несколько вариантов, включая введение пропускного режима.

По словам собеседника издания, близкого к правительству Москвы, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, о самоизоляции объявят в течение двух недель.

При этом в мэрии утверждают, что пока рано говорить о возвращении к пропускной системе. Сейчас главная задача властей — оценить динамику распространения коронавируса, говорят чиновники.

Однако, по данным источников «Ведомостей», в ближайшие два дня в столичном метро должен заработать софт, блокирующий социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в подземке. Кроме того, не исключено введение QR-кодов для передвижения людей по городу.

Ранее Собянин обязал предприятия перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Позже заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рекомендовал постепенно увеличить долю работников на удаленке до 50%.

Кроме того, из‑за роста числа заболевших коронавирусом в Москве и Московской области вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Ограничения будут действовать до 28 октября.

«Открытые медиа» ранее сообщали, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.

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