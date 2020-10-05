В Москве откроют два резервных госпиталя для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных госпиталей, а также обсерватора для больных коронавирусом. Об этом пишет агентство «Москва».

Госпитали откроют в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». «Сами госпитали существуют не отдельно, а в структуре ведущих московских больниц по борьбе с COVID-19», — подчеркнул Собянин. Это значит, что медицинский персонал переведут из других больниц.

Госпиталь в «Сокольниках» вмещает 550 коек, а госпиталь в «Крылатском» — более 1000. Оба они будут оснащены аппаратами для компьютерной томографии и искусственной вентиляции легких.

Ранее в Москве и Московской области на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Ограничения будут действовать до 28 октября. Кроме того, Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников.

Российские кинотеатры также готовятся к повторному закрытию из‑за коронавируса. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин говорит об этом так: «Вторая волна, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут».

«Открытые медиа» сообщали, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. О возможном возвращении режима самоизоляции написали и «Ведомости».

Сегодня в России второй день подряд выявляют более 10 тыс. случаев коронавируса, в Москве — 3537 заболевших. При этом Собянин заявил, что ситуация в столице «несколько стабилизировалась».