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В России за сутки выявили 11 615 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:43

В России за сутки выявили 11 615 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Архангельской, Воронежской, Свердловской и Кемеровской областях, а также в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском АО.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 237 504. За последние сутки вылечились 6252 человека, за все время — более 988 тыс. За сутки умерли 188 пациентов, за все время — 21 663.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 35,4 млн человек, более миллиона из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,4 млн). На втором и третьем — Индия (6,6 млн) и Бразилия (4,9 млн).

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что, если ситуация не улучшится, в Москве в течение двух недель вновь введут режим самоизоляции. При этом закрывать, как весной, границы не планируют.

Еще о Москве и коронавирусе: в городе откроют два резервных госпиталя для заболевших, а заместитель министра просвещения заявил о переводе московских школ на дистанционное обучение, однако потом опроверг это.

Несмотря на рост числа заболевших, только 23% россиян готовы привиться от коронавируса. В то же время больше половины опрошенных ожидают второй волны пандемии.

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