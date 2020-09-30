В России создадут базу данных переболевших COVID-19 граждан

В России создадут закрытую базу данных заразившихся коронавирусом и тех, кто прошел вакцинацию от него. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишут «Ведомости».

Кроме личных данных граждан в базу попадет информация из дневников наблюдения вакцинированных, которые они могут вести через портал «Госуслуги» или специальное мобильное приложение. Доступ к базе данных получат только избранные специалисты.

В Министерстве здравоохранения утверждают, что она поможет «эффективно контролировать ход вакцинальной кампании и аккумулировать данные о лицах, имеющих иммунитет к COVID-19».

В России за сутки выявили 8481 новый случай COVID-19, всего в стране коронавирусом заразились уже 1 176 286 человек.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины уже примут участие граждане Беларуси, Венесуэлы и, возможно, Мексики.

Вторая вакцина, изготовленная государственным научным центром «Вектор», может быть выпущена в ноябре. В Минздраве в течение двух месяцев ожидают еще не менее двух заявок на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.