Российскую вакцину от коронавируса могут испытать мексиканцы

В октябре в Мексике могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило издание La Jornada со ссылкой на главу МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрарда.

По словам Эбрарда, мексиканцы будут готовы протестировать препарат, если вакцину одобрят Министерство здравоохранения республики и Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков. Для этого Россия должна отправить в Мексику данные о первых двух этапах испытаний.

«Через месяц мы могли бы получить первую вакцину от COVID-19, чтобы напрямую испытывать ее на мексиканцах в рамках протокола исследований», — сказал Эбрард.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины уже примут участие граждане Беларуси.