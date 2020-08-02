Научный центр «Вектор» планирует выпустить вакцину от коронавируса в ноябре

Государственный научный центр «Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в программе «Вести».

Первыми, как и сообщалось ранее, вакцину получат представители профессий, относящихся к группам риска, а затем вакцинация станет массовой. До этого глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что массовое производство препарата, разработанного научным центром имени Гамалеи, может начаться в октябре.

В Минздраве в течение двух месяцев ожидают еще не менее двух заявок на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. «Интерфакс» также сообщал, что регистрация препарата, разработанного специалистами центра Гамалеи, ожидается 10–12 августа, а выход в гражданский оборот — 15 августа.

Ранее в Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса. Также об успешном испытании отчитались специалисты Сеченовского университета.