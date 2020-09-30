В России за сутки зафиксировано 8481 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки зарегистрировано 8481 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом говорится в сообщении оперштаба. Это максимум с 14 июня, когда было зафиксировано 8809 новых случаев COVID-19.
Из 8481 случаев заражения 25,6% не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерло 177 больных COVID-19, еще 5585 человек — вылечились.
Больше всего новых случаев COVID-19 — в Москве, где заболели 2308 человек, в Петербурге — 276 больных и в Московской области — 222 человека.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 176 286, погибших — до 20 722. Количество вылечившихся пациентов составляет 958 257 человек.