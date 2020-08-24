Российскую вакцину от коронавируса испытают белорусы. Об этом договорились Путин и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что белорусы добровольно испытают российскую вакцину от коронавируса, сообщили телеграм-канал «Пул Первого» и издание «Белта».

Беларусь станет первой страной мира, куда поставят российскую вакцину от COVID-19. Когда именно вакцина станет доступна в стране, пока точно неизвестно.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов.