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Венесуэла проведет третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:17

Венесуэла проведет третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на президента республики Николаса Мадуро.

По словам Мадуро, первая партия препарата «Спутник V» поступит в южноамериканскую страну уже в сентябре. Еще одну партию вакцин доставят в Венесуэлу в октябре. Президент планирует привлечь к тестированию «Спутника V» политиков, которые планируют бороться за места в Национальной ассамблее (парламенте) страны.

«Я предложу рассмотреть возможность сделать прививку российской вакциной всем 14,4 тыс. кандидатам, зарегистрировавшимся для участия в выборах 6 декабря», — заявил Мадуро. По его мнению, это позволит политикам безопасно проводить предвыборные мероприятия.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины уже примут участие граждане Беларуси и, возможно, Мексики.

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