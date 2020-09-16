Россия задала Евросоюзу девять вопросов об отравлении Алексея Навального

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов об отравлении Алексея Навального. Он опубликованы на сайте российской миссии.

Эти вопросы должны указать на несостыковки в версии о причастности российских властей к отравлению оппозиционного политика.

Вот эти вопросы:

«Зачем российским властям, если они действительно причастны к отравлению Алексея Навального, прилагать максимальные усилия для его спасения и отправки на лечение в Германию, где «Новичок» был выявлен?»;

«Зачем российским властям отравлять Алексея Навального, если уровень его популярности не превышает 2%?»;

«Почему сотрудники полиции и спецслужб сопровождали Алексея Навального в больницу «Шарите»?»;

«Что стоит за историей с бутылкой воды Алексея Навального и якобы следами яда на ней?»;

«Почему некоторые лица, сопровождавшие Алексея Навального в ходе его поездки в Сибирь, быстро покинули Россию и вылетели в Германию сразу после инцидента?»;

«Почему ни один немецкий врач не дал квалифицированного заключения по делу Алексея Навального, в отличие от российских коллег?»;

«Почему немецкие врачи уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, невзирая на очевидные несоответствия между симптомами Алексея Навального, токсикологическими анализами и диагнозом?»;

«Почему власти Германии проявляют сопротивление в ответ на просьбу предоставить компетентным органам России результаты токсикологических анализов, проведенных в специализированной лаборатории, или просто опубликовать их?»;

«Почему заявляется, что химическое вещество «Новичок» разрабатывалось в СССР и России, хотя специалисты западных государств и центры НАТО разрабатывали вещества, относящиеся к этой группе?»;

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, вчера он вернулся в инстаграм и рассказал о своем самочувствии.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Вчера глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Навальный улетел из России без признаков отравления. Он добавил, что в России нет «Новичка», а к немецкой стороне у него вопросы.