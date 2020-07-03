Схиигумен, захвативший монастырь, объявил о создании ополчения и планах «выбросить» патриарха из РПЦ

В видеообращении схиигумен обвинил президента Владимира Путина и главу РПЦ патриарха Кирилла в развале России и церкви. По его словам, они сами и люди из их окружения «хотят нас втянуть в гражданскую войну с близлежащими народами».

Схиигумен Сергий, захвативший Среднеуральский женский монастырь, объявил о создании ополчения и планах «выбросить» патриарха Кирилла из РПЦ . Он опубликовал видео об этом на ютьюбе.

Предлагаю собрать народный поместный собор, перед которым должны, как перед судом Божиим, предстать предатели и изменники родины: Путин и его окружение, а также еретик-экуменист патриарх с его ближайшим окружением, митрополит Иларион, митрополит Кирилл Екатеринбургский и так далее — враги Бога и Богородицы. <…> Нельзя допустить, чтобы эта волчья свора растерзала Россию и близлежащие народы. Мы объединяемся в народное ополчение.

Сергий попросил всех православных «встать на защиту монастыря», который он не собирается покидать.

Сегодня Сергия признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов и лишили сана. Теперь ему запрещено проводить богослужения, исповедовать, изгонять бесов и так далее. Однако схиигумен не собирается подчиняться решению церковного суда.

В разгар пандемии коронавируса он назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару. Сергий принимал участие в строительстве монастыря и был его первым духовником.

Монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.

На прошлой неделе Ксения Собчак вместе со съемочной группой приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы снимать фильм о Сергии. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в монастыре. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру. Собчак намерена подать в суд.

Позже свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре стали поступать в РПЦ. Некоторые случаи, по сообщениям пострадавших, произошли более десяти лет назад. Церковь начала расследование ситуации.