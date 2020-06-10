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Ассоциация театральных критиков выразила недоверие к третьей экспертизе по делу «Седьмой студии»

Семён Гудошников
Вчера в 20:25

Ассоциация театральных критиков выразила «категорическое недоверие» результатам третьей экспертизы по делу «Седьмой студии», пишет Colta.ru и публикует текст открытого письма, подписанного 110-ю участниками ассоциации.

По мнению критиков, искусствоведческий анализ театроведа Ольги Галаховой (Королевой) создан «исключительно с целью негативно повлиять на мнение суда и дискредитировать инициаторов и организаторов проекта «Платформа». Экспертиза в тексте письма названа «тенденциозной, однобокой».

«Более того, мы готовы утверждать (и представить доказательства), что «Платформа» оказала огромное влияние на весь российский театр. Мы категорически не принимаем постоянно повторяемого утверждения автора экспертизы в духе «это плохо, потому что это уже делает кто‑то другой» — синтез искусств это общемировая практика, каждый художник осуществляет эту задачу по-своему», — пишут критики.

Ассоциация обвиняет Галахову в «необычайном двоемыслии», ссылаясь на ее прежние положительные статьи о проекте «Платформа». Кроме того, она выражает пожелание, чтобы не «повторялись печальные страницы российской истории, в которых театральный критик выступал как орудие репрессивного подавления художественного процесса».

Последняя экспертиза по делу «Седьмой студии» утверждает, что на проект Серебренникова потратили на 129 млн рублей меньше выделенных денег. В то же время согласно предыдущей экспертизе хищений при реализации проекта «Платформа» не было. Эксперты оценили затраты на проект в 260 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем его финансирование.

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