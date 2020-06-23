22 июня обвинение запросило шесть лет лишения свободы художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову по делу «Седьмой студии». «Афиша Daily» собрала все самые важные факты в этом уголовном производстве и рассказала, кто еще фигурирует в деле и в чем их обвиняют.

С чего все началось? Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в «Седьмой студии», учрежденной Кириллом Серебренниковым, возбудили еще в 2015 году. До 2017 года режиссер проходил по нему свидетелем, пока 23 мая дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре», где он занимает пост художественного руководителя, не прошли обыски. Представитель Министерства культуры заявил, что из выделенных 216,5 млн рублей для проекта «Платформа» было израсходовано только 16 млн рублей. В ночь на 22 августа 2017 года в Петербурге на съемках фильма «Лето» о Викторе Цое Кирилла Серебренникова задержали. Режиссеру предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Кого еще обвиняют

Софья Апфельбаум — бывшая глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры. Она отвечала за распределение субсидий — в том числе и за 216 миллионов рублей для «Седьмой студии». Ее задержали 26 октября 2017-го после допроса в Следственном комитете по обвинению в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вины не признала, находится под подпиской о невыезде, ей грозит четыре года лишения свободы. Алексей Малобродский — бывший генпродюсер «Седьмой студии» и директор «Гоголь-центра». Был задержан по подозрению в хищении 2,3 млн рублей, которые выделялись на спектакль «Сон в летнюю ночь». В суде прокурор заявила об отсутствии доказательств существования спектакля, хотя он — часть репертуара «Гоголь-центра». Малобродский сейчас находится под подпиской о невыезде, вины не признает. Прокурор запросил для него пять лет лишения свободы. Юрий Итин — гендиректор «Седьмой студии». Возглавлял организацию на момент предполагаемых хищений. Обвиняется в том, что вместе с Ниной Масляевой фальсифицировал договор о техобеспечении театрального фестиваля на 1,2 млн рублей. Вины не признает, ему грозит четыре года лишения свободы. Нина Масляева — бывший главбух «Седьмой студии». Первоначально ей предъявили обвинение в хищении 1,2 млн рублей. Но Масляева заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов дела. А также рассказала, что за время работы в «Седьмой студии» вывела на счета фирм-однодневок не менее 100 млн бюджетных средств. Ее дело рассматривается отдельно. Екатерина Воронова — продюсер «Седьмой студии». Также обвиняется в мошенничестве и хищении бюджетных средств. По версии следствия, она пыталась уничтожить документы и черную кассу. Объявлена в международный розыск.

Позиция обвинения Следствие считало, что сотрудники «Седьмой студии» во главе с ее художественным руководителем Серебренниковым в 2011–2014 годах похитили 133 млн из госсубсидии, выделенной Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Однако в прениях прокурор заявил, что из‑за выводов экспертизы сумма ущерба подлежит корректировке — теперь речь идет о 129 млн рублей. По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» обналичивали средства через фиктивные договоры с номинальными фирмами, завышали затраты на проект и воровали деньги, а Апфельбаум, контролируя их работу, подписывала отчетность без должного контроля. Во время аудиторской проверки в 2014 году большая часть финансовой документации «Седьмой студии» была уничтожена ее сотрудниками. Сейчас обвинение основывается на сохранившейся документации, экспертизах, а также показаниях свидетелей — главбуха Нины Масляевой. Она утверждает, что Серебренников был в курсе всех финансовых махинаций. Показания против фигурантов дали также Василий Синельников и Екатерина Иванова — предприниматели, сотрудничавшие с «Седьмой студией», — они сообщили о существовании черной кассы и переводе денег через подставные фирмы. При этом другие свидетели обвинения рассказывали о давлении со стороны следствия . Сотрудница Минкульта Алеся Махмутова заявляла о «психологическом давлении вплоть до угроз», другая свидетельница, Александра Балашова, утверждала, что давала показания под давлением, и призналась, что оговорила себя и Апфельбаум. Следствие также считает, что показания свидетелей защиты — артистов, принимавших участие в проекте «Платформа», — нельзя принимать в расчет, так как эти люди получали зарплату от «Седьмой студии».

Позиция защиты Фигуранты и их защита признают, что обналичивали деньги и что финансовая отчетность была в плохом состоянии — именно поэтому ее и решено было уничтожить, но отрицают вину в мошенничестве. Об этом сказал и Серебренников в своей судебной речи: «Совершенно ясно, что бухгалтерия проекта велась из рук вон плохо, этого никто и не отрицает. Это стало понятно в том числе и из аудита, который я начал в 2014 году. Никто и не удивился бы, если бы разбирательства велись именно в этой плоскости. Если бы следователи разбирались в том, как бухгалтеры обналичивали наши деньги через собственные фирмы». Адвокаты настаивают, что все полученные от государства деньги расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы», а обвиняемые неоднократно заявляли, что их подписи в некоторых материалах дела были подделаны .

Как развивалось дело Дело дважды доходило до суда. Первый процесс начался 7 октября 2018 года в Мещанском суде. Следственная экспертиза, которая подтверждала хищение 133 млн рублей, вызывала сомнения даже у представителя Минкульта. Спустя несколько заседаний судья приняла решение назначить новую комплексную экспертизу. Ее итоги полностью опровергли факт хищения и привели к тому, что дело вернули в прокуратуру. Но вскоре возвращение дела признали незаконным и заседания возобновились. 1 ноября 2019-го суд приступил к повторному рассмотрению. Защита ходатайствовала об исключении из дела материалов первой экспертизы, ссылаясь на ряд нарушений при ее проведении. Обвинение же хотело исключить из дела результаты второй экспертизы из‑за того, что обвиняемые якобы были знакомы с некоторыми из экспертов. 1 июня 2020 года третья экспертиза объявила, что расходы были завышены в два с половиной раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей. 22 июня начались прения по делу. Гособвинение запросило сроки, а также попросило удовлетворить иск Минкультуры — то есть конфисковать арестованное имущество фигурантов, включая квартиру Серебренникова. Процесс по вынесению приговора назначен на 11.00 26 июня.

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