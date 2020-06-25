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Райкин, Хаматова, Быков: кто поддержал фигурантов дела «Седьмой студии» в акции «Антипроцесс»

Илья Голубев
Сегодня в 13:56

Актриса Оксана Мысина запустила в своем фейсбуке марафон «Антипроцесс» — акцию поддержки фигурантов дела «Седьмой студии», приговор которым суд вынесет уже завтра, 26 июня. Акцию придумал доктор искусствоведения Владимир Колязин. Подробности о деле вы можете прочитать здесь.

«Мы хотим, чтобы им принесли извинения за фальсификации, наговоры, за давление, за то, что им, вообще ни за что, больше двух лет отравляли жизнь», — объяснила Мысина суть акции.

В поддержку фигурантов дела уже высказались руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, актрисы Чулпан Хаматова и Лия Ахеджакова, режиссеры Вениамин Смехов и Юрий Муравицкий, драматург Александр Гельман, писатель Дмитрий Быков и другие российские деятели искусства, а также их иностранные коллеги. Все их видеообращения можно увидеть в фейсбуке Оксаны Мысиной.

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