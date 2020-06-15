Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын прорекламировали поправки в Конституцию

В нем Рудковская объясняет сыну, что такое Конституция («Специальная книжка, где записаны все наши права»). Она говорит, что основной закон страны защищает эти права. «Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?» — говорит Саша Плющенко. «Твой сын хочет внести поправки в Конституцию», — обращается к мужу Рудковская. Плющенко предлагает обсудить это на семейном совете.

Евгений Плющенко , Яна Рудковская и их сын Александр, которого сами родители называют Гномом Гномычем, прорекламировали поправки в Конституцию. Ролик опубликован в инстаграме Плющенко.

В подписи к видео говорится: «Когда речь заходит о каком‑либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему‑то часто слышу популярную фразу: «Мой голос ничего не решит». Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более, что скоро предстоит вновь ее проявить относительно поправок в Конституцию». Также сообщается, когда пройдет голосование, а также как москвичи могут проголосовать из любой точки мира.

С рекламой голосования по поправкам в Конституцию связано уже несколько скандалов. Сначала Федеральное агентство новостей выпустило ролик, в котором важность голосования объяснялась через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Актер, сыгравший его, заявил, что «это всего лишь персонаж», а сам он будет голосовать против поправок.

Еще один агитационный ролик выпустил RT. В нем снялись актер Иван Охлобыстин, худрук Московского театра Михаил Швыдкой, фигуристка Аделина Сотникова и многие другие. Но особенно пользователей социальных сетей заинтересовало появление в видео дизайнера Артемия Лебедева, который говорил, что не участвует «ни в каких политических передрягах». Позже он заявил, что его обманули, — якобы изначально текст поправок был другой.

Недавно ютьюб-блогерка Екатерина Конасова рассказала, что ей предложили сделать рекламу голосования по поправкам в Конституцию. Цена, по ее словам, начиналась от миллиона рублей. «Нужно было объяснить всем доступным языком, что поправки — это не зло, а благое дело», — сказала она.

В январе Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Ко второму чтению законопроекта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, которая обнулит президентские сроки действующего главы государства и тем самым позволит ему вновь участвовать в выборах. Поправку приняли после того, как Путин сказал, что обнуление сроков возможно, если Конституционный суд признает это законным. Поправки уже одобрили Госдума, Совфед, две трети регионов, президент подписал их, а КС признал соответствующими основному закону страны.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников голосования. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.