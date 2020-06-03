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Артемий Лебедев объяснил свое участие в ролике, призывающем голосовать за поправки в Конституцию 12:40
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Артемий Лебедев объяснил свое участие в ролике, призывающем голосовать за поправки в Конституцию

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:40

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свое участие в недавнем агитационном ролике о поправках в Конституцию. Пост с объяснением ситуации он опубликовал в своем телеграм-канале.

Он заявил, что «с удовольствием принял участие» в ролике телеканала RT и «совершенно четко понимал», что видео поддерживает поправки, а также назвал такую агитацию «положительным популизмом». Однако, когда Лебедев снимался в ролике, текст поправок выглядел иначе.

«Когда я снимался в ролике (это было еще до пандемии и до инициативы Терешковой), статья 81 Конституции звучала так: «Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков». Еще я был уверен, что предложение об обнулении сроков Путина не имеет никакого отношения к тексту Конституции. Я думал, что идея в том, что раз Конституция новая, то и сроки считаются с нуля», — написал Лебедев.

Дизайнер отметил, что «ни один здравомыслящий человек не одобрит» поправки в Конституцию в их текущем виде. «Подобная формулировка просто не имеет права быть написанной в Конституции. Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции. Сегодня я чувствую, что меня слегонца ********** (обманули. — Прим. ред.). В принципе, я всегда против любых выборов. Но в данном случае — я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую. Люблю, когда меня ********* (обманывают. — Прим. ред.) красиво. А когда это делается грубо, не люблю».

Лебедев отметил, что при этом «не видит смысла в борьбе с властью» и «поддерживает текущий строй». «Разумеется, я ватник, лоялист и конформист. <…> Я точно презираю всех оппозиционеров и либералов за их бинарное мышление и инфантилизм», — заявил он.

О том, что Артемий Лебедев снялся в ролике телеканала RT, агитирующем голосовать за поправки в Конституцию, стало известно вчера. Вместе с дизайнером за принятие поправок выступили актер Иван Охлобыстин, художественный руководитель Московского театра Михаил Швыдкой, фигуристка Аделина Сотникова, хоккеист Вячеслав Фетисов, командир отряда космонавтов Иван Кононенко, бывший игрок в КВН и постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев, а также ветеран Великой Отечественной войны, фермер, многодетная мать и другие.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Позавчера стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников голосования.

В январе Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Ко второму чтению законопроекта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, которая обнулит президентские сроки действующего главы государства и тем самым позволит ему вновь участвовать в выборах. Поправку приняли после того, как Путин сказал, что обнуление сроков возможно, если Конституционный суд признает это законным. Поправки уже одобрили Госдума, Совфед, две трети регионов, президент подписал их, а КС признал соответствующими основному закону страны.

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