Блогерка рассказала, сколько денег ей предложили за рекламу поправок в Конституцию

Еще можно затронуть народное единство, а лучше и то, и другое. Типа Катя Коносова, мать и блогер, голосует за поправки и, следовательно, за детское счастье и многонациональную страну. А значит, вы тоже присоединяйтесь», — рассказала девушка.

«Нужно было объяснить всем доступным языком, что поправки — это не зло, а благое дело. И, второе, что всем нужно принять участие в голосовании. Без откровенной агитации «за» или «против», просто с положительным намеком. Тему лучше преподнести трогательно, под соусом материнства, детства, через заботу о будущем поколении нашей страны.

Блогерка Екатерина Конасова опубликовала на ютьюбе видео, в котором рассказала, что ей предложили прорекламировать поправки в Конституцию. Цена нативной рекламной интеграции, по ее словам, — от миллиона рублей (на ее ютьюб-канал подписаны 810 тыс. человек).

Конасова отказалась рекламировать поправки, потому что это противоречит ее принципам: она считает, что голосование вообще не нужно рекламировать — официальные источники просто должны рассказать гражданам основную информацию.

К тому же некоторые из поправок ей не нравятся: «Что‑то мне подсказывает, что если бы хотели что‑то улучшить в социальной сфере, то сделали бы это давно, вряд ли им мешала строчка из Конституции».

Также она говорит, что заметила у некоторых известных людей посты с фразами, которые ей присылали в тз (техническом задании). Она назвала Айзу, Кети Топурию, Эвелину Бледанс и Анфису Чехову. Также блогерка вспомнила об Артемии Лебедеве, который снялся в агитационном ролике за принятие поправок от RT. Позже дизайнер заявил, что его обманули, и текст поправок был другой.

«Друзья, я еще не озвучила главное условие рекламы поправок, которое мне предложили. Звучит оно так: можно согласиться, все выполнить, а потом обнулиться — ой, извините, откатиться обратно, переобуться», — добавила блогерка.

В январе Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Ко второму чтению законопроекта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, которая обнулит президентские сроки действующего главы государства и тем самым позволит ему вновь участвовать в выборах. Поправку приняли после того, как Путин сказал, что обнуление сроков возможно, если Конституционный суд признает это законным. Поправки уже одобрили Госдума, Совфед, две трети регионов, президент подписал их, а КС признал соответствующими основному закону страны.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников голосования. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.