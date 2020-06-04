Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования по поправкам в Конституцию. Из документа об общероссийском голосовании, утвержденном в начале июня, убрали норму, по которой журналисты имели право ознакомиться с бюллетенями при их подсчете. На это обратили внимание «Открытые медиа».

Теперь присутствовать при обработке бюллетеней имеют право только наблюдатели под контролем членов избирательной комиссии. А представители СМИ смогут только получить копию протокола с уже внесенными данными по итогам голосования.

По словам члена совета движения «Голос» Андрея Бузина, журналистов лишили возможности попросить членов избирательной комиссии еще раз пересчитать бюллетени, чтобы удостовериться в корректной сортировке голосов. «И это часто помогало добиться внимания — когда сам журналист или наблюдатель просили продемонстрировать, их перекладывали, и оказывалось, что там лежали бюллетени другого кандидата. Вот такую возможность у СМИ сейчас отбирают», — заявил он.

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук добавил: «Это показывает, кого реально боятся избиркомы. Наблюдателей на это голосование будут назначать формируемые органами власти общественные палаты. Они в подавляющем большинстве абсолютно лояльны к членам избиркомов. А вот в качестве представителей СМИ, кроме журналистов, часто на участки приходили участники наблюдательских объединений — активисты и просто неравнодушные граждане. Именно их права в данном случае будут ограничиваться. Очевидно, что инициаторы и организаторы голосования боятся реального контроля и реальной прозрачности».

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников голосования.

В январе Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Ко второму чтению законопроекта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, которая обнулит президентские сроки действующего главы государства и тем самым позволит ему вновь участвовать в выборах. Поправку приняли после того, как Путин сказал, что обнуление сроков возможно, если Конституционный суд признает это законным. Поправки уже одобрили Госдума, Совфед, две трети регионов, президент подписал их, а КС признал соответствующими основному закону страны.