«Матч ТВ» прорекламировал голосование по поправкам в Конституцию

«Прими участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию — сделай ставку на победу России», — говорится в конце ролика.

В рекламный ролик, который показывали в эфире телеканала, вмонтировали обзор хоккейного матча финала Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где российские спортсмены выиграли у сборной Германии. Диктор рассказывает о том, как сначала немцы ввели в счете, а потом «были внесены поправки», и за 56 секунд до финальной сирены хоккеист Никита Гусев смог сравнять счет, а затем Кирилл Капризов забил победную шайбу.

Спортивные СМИ отмечают, что на той Олимпиаде Россия выступала под нейтральным флагом и под названием «Олимпийские атлеты из России». Это случилось из‑за допингового скандала.

С рекламой голосования по поправкам в Конституцию связано уже несколько скандалов. Сначала Федеральное агентство новостей выпустило ролик, в котором важность голосования объясняется через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Актер, сыгравший его, заявил, что «это всего лишь персонаж», а сам он будет голосовать против поправок.

Еще один агитационный ролик выпустил RT. В нем снялись актер Иван Охлобыстин, худрук Московского театра Михаил Швыдкой, фигуристка Аделина Сотникова и многие другие. Но особенно пользователей социальных сетей заинтересовало появление в видео дизайнера Артемия Лебедева, который говорил, что не участвует «ни в каких политических передрягах». Позже дизайнер заявил, что его обманули, — якобы изначально текст поправок был другой.

Недавно ютьюб-блогерка Екатерина Конасова рассказала, что ей предложили сделать рекламу голосования по поправкам в Конституцию. Цена, по ее словам, начиналась от миллиона рублей. «Нужно было объяснить всем доступным языком, что поправки — это не зло, а благое дело», — сказала она.

В январе Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Ко второму чтению законопроекта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, которая обнулит президентские сроки действующего главы государства и тем самым позволит ему вновь участвовать в выборах. Поправку приняли после того, как Путин сказал, что обнуление сроков возможно, если Конституционный суд признает это законным. Поправки уже одобрили Госдума, Совфед, две трети регионов, президент подписал их, а КС признал соответствующими основному закону страны.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников голосования. А ЦИК запретила СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования.