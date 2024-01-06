А что, если того аниме, которое нас так поразило в подростковом возрасте, больше не существует? Что, если оно сохранилось только в наших воспоминаниях? Ведь пересмотр условной «Эльфийской песни» или «Союза Серокрылых», скорее всего, откроет следующий факт: эти сериалы гораздо более плоские, примитивные и понятные, чем то, какими мы их запомнили. Клип «Kittytector» дарит эксклюзивную возможность вновь пережить то самое оригинальное чувство прикосновения к запретной и загадочной, жестокой и трагичной мультипликации в 13-летнем возрасте. Интенсивность, покалеченность, извращенность происходящего выкручены на максимум: одинокая девушка, котенок-защитник и падший ангел выясняют отношения на фоне серых панелек. При этом понять, кто кого и почему спасает или вдруг убивает, почти невозможно, а вся ограниченная анимация состоит из тех бракованных промежуточных кадров, которые у японцев быстро проскальзывают и травмируют лишь подсознание. Словом, все это крайне эстетично. И когда под дабстеп-оперу в исполнении Даши Ушко наконец проливается кровь, не проникнуться происходящим невозможно.