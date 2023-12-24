Актер, известный по роли Ералаша из «Слова пацана», стал лицом бренда Канье Уэста и Рубчинского

21 декабря вышла финальная и переснятая серия сериала «Слово пацана». Второстепенный персонаж Могильникова стал популярным в самом начале показа шоу, в соцсетях завирусилась фраза «Давайте слово дадим, что Ералаша не забудем». Зрителям Ералаш запомнился как скромный подросток, любящий свою бабушку.