Актер, известный по роли Ералаша из «Слова пацана», стал лицом бренда Канье Уэста и Рубчинского

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:36
Фото: представители Канье Уэста, Kai Angel и 9mice

Ярослав Могильников, получивший известность по роли Ералаша из сериала «Слово пацана», а также рэперы Kai Angel и 9mice стали новыми лицами бренда Канье Уэста и Гоши Рубчинского. Молодой актер попал в сторис инстаграма* артиста.

На снимке Могильников позирует в лонгсливе, над которым работал дизайнер Рубчинский. На одежде написано «Vultures» — так называется грядущий альбом Уэста.

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© Фото: представители Канье Уэста, Kai Angel и 9mice
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© Фото: представители Канье Уэста, Kai Angel и 9mice
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© Фото: представители Канье Уэста, Kai Angel и 9mice

Сначала фото с Могильниковым выложил Рубчинский, а затем сторис дизайнера поделился Уэст.

21 декабря вышла финальная и переснятая серия сериала «Слово пацана». Второстепенный персонаж Могильникова стал популярным в самом начале показа шоу, в соцсетях завирусилась фраза «Давайте слово дадим, что Ералаша не забудем». Зрителям Ералаш запомнился как скромный подросток, любящий свою бабушку.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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