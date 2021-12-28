Финальный альбомный топ 2021 года. В этот раз мы отказались от ранжирования и деления на «отечественное» и «зарубежное», а заодно сравниваем наши предпочтения с пользовательскими из чартов Spotify.

Небольшое предисловие от составителей

2021 год был годом восстановления индустрии вопреки всему. В 2020-м выбирать лучшие альбомы было особенно сложно: какие‑то релизы переносились из‑за пандемии, что‑то не вышло, что‑то вышло совсем не таким как ожидалось и так далее. В итоге в прошлогоднем голосовании победил околоджазовый альбом, который был таким концентрированным выражением комфорта посреди больших неприятностей, и постсоветское неоретро с великой песней про несбывшиеся планы.

В 2021-м мы решили отказаться от практики ежегодного голосования экспертов и деления альбомов на условно местные и условно зарубежные. Возможно, только на этот год, возможно, навсегда. В этом году была тьма новой музыки — и охота поделиться не суммой данных, а нашими личными предпочтениями: от польской поп-музыки до американского пост-хардкора, от пост-панка до финской эстрады.

Впрочем, совсем без голосования экспертов мы не останемся — 11 января все узнаете.

Всегда удивительно сравнивать экспертный выбор с выбором народным: и, наверное, в этом году впервые совпадений ноль (а вот касаемо песен — наоборот, совпадений очень много). Вот 10 самых популярных альбомов, по данным Spotify, за 2021 год:


  1. kizaru, Big Baby Tape «BANDANA I»
  2. MORGENSHTERN «MILLION DOLLAR: BUSINESS»
  3. MAYOT «GHETTO GARDEN»
  4. Måneskin «Teatro d’ira — Vol. I»
  5. Miyagi & Andy Panda «YAMAKASI»
  6. SODA LUV «Viva la vida»
  7. OG Buda «FREERIO»
  8. kizaru «BORN TO TRAP»
  9. Егор Крид «PUSSY BOY»
  10. OBLADAET «PLAYERS CLUB»

Можно написать еще 20 колонок про кризис в хип-хопе, но да, из 10 самых популярных пластинок только одна им не является. Во второй десятке еще две — «After Hours» The Weeknd и «Акустический альбом» «Короля И Шута» из‑за понятно какой песни. Русскоязычный хип-хоп все еще является крайне доходным предприятием, но при этом снова превратился в нишевую музыку: подозреваю, что многие читатели «Афиши Daily» не смогут отличить хоть за 10, хоть за 20 секунд OG Buda от Soda Luv. А еще — и этот сдвиг тоже важен — люди продолжают слушать альбомами даже тот жанр, который к этому не совсем располагает. В списке быстрее всего набравших популярность треков от Spotify — почти весь альбом «Bandana». Был бы список побольше, уверены, там оказался и Моргенштерн, и Крид — и тоже альбомами.

Ну, и отметим, что этот год чисто арифметически принадлежит не дубайскому изгнаннику, а барселонскому. Олег Нечипоренко победил всех, и это повод для отдельного текста. А теперь — что выбрали мы.

Выбор Николая Овчинникова

Chvrches «Screen Violence»

Британский поп-альбом года. Трио поженило восьмидесятые и брейкбит, мрачную электронику и Роберта Смита — получился альбом о любви и боли, который должен раскачать любой стадион в 2022 году (мы верим, что концерты вернутся).

Quicksand «Distant Populations»

Альтернатива года. Герои пост-хардкора девяностых, авторы великого альбома «Slip» в 2010-е годы вернулись и оказались не меньшими красавчиками. Уолтер Шрейфельс все еще лучше многих под резкую гитарную размазню с полуравнодушием и полунадрывом поет о самом больном.

«Увула» «Устойчивая Непогода»

Русский рок-альбом года. Петербургский квинтет записал саундтрек безысходности и мрака, в которые мы все погрузились в 2021 году. Пластинка про отсутствие связи с близкими и проблемы со связями нейронными. Полные сырости и уныния пост-панк-боевики.

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«Лауд» «Красный Закат»

Русский поп-альбом года. Уфимско-петербургское трио подводит жирную черту под ушедшим десятилетием и берет оттуда лучшее: ностальгию по девяностым, хаус-бит, тоску по Михею и Игорю Сорину, «Крем Соду» и Томаса Мраза. На выходе — образцовая поп-пластинка, после которой поп-музыка уже должна пойти по другому пути. Потому что по-старому уже не получится так же хорошо.

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Тима Ищет Свет «Зеркало»

Начавшийся с эффектной рекламной кампании и сингла про пьянство и стыд, альбом «Зеркало» — это триумф того, что мы назвали «новыми грустными». То есть мрачной поп-музыки, сыгранной с тоской по нулевым — и в безнадежных поисках личного счастья. «Зеркало» — наш «Осенний Марафон», реквием по мудаку, яркий символ нового застоя и его негероических героев.

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DenDerty «Настоящее»

Второй (а, может, и более важный) триумф «новых грустных». То же, что и «Зеркало», только с оптикой усталого взрослого человека. Саморазоблачительная и самоистязательная электроника из начала нулевых, дельфиновский надрыв и самойловская бесстыжесть. Песня «Бей» — лучшая песня об отчаянии и невозможности победить в этом году.

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«Раек» «Море Огня»

Лучший поп-импорт из Киева в этом году. Дуэт, начинавший с солнечного инди-попа и песенки про Сашу Долгополова, записал диск, который возвращает нас во времена классического состава «ВИА Гры» или главных хитов группы «Время И Стекло». Бодрый и комфортный танцевальный поп, при том полный такого огня и страсти, каких в такой музыке мало.

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Teenage Wrist «Earth Is A Black Hole»

Лос-анджелесская группа — с праздником гранж-ревайвла. Их громкий и мелодичный, моложавый и при том отлично записанный, берущий многое и от гранжа и от шугейза альтернативный рок в итоге пролетел мимо радаров, что обидно. Более бодрой рок-музыки в этом году было не сыскать.

Snail Mail «Valentine»

Линдси Джордан сделала примерно то же, что и Beabadoobee за год до этого — примирила альтернативу девяностых с новой искренностью. Только получилось у нее это более лирично — и, в коммерческом отношении, более успешно. Заглавная песня — одно из самых нежных и трагичных признаний в любви, что мы слышали в последние годы.

Manic Street Preachers «The Ultra Vivid Lament»

Главная валлийская группа возвращается в форму. Брэтфилд, Мур и Уайр записали трогательный альбом о жизни посреди большой истории, воспоминаниях про молодость в городе Саппоро и любовь, которая существует вопреки всему. Из всех условно бритпоп-групп Manic Street Preachers к 2021 году единственные сохранили стать и страсть.

Выбор Владимира Завьялова

Дарья Завьялова «Wojny i Noce»

В 2021 году главная польская поп-рок-певица кинула в стирку футболку Nirvana, бросила гитару на кровать и взялась за 80-е. Пока все остальные думали на тем, что бы еще изобразить на бит песни «Take on Me», Дарья отнеслась к делу с чувством и явным увлечением, детально погрузившись в ретровейв, постпанк и новую волну, поженив старый звук с японской тематикой. Итог — 13 точных попаданий в сердечко из 13.

Celeste «Not Your Muse»

Кофейный соул, сладко и приторно растекающийся по ушам. Идеальное изображение жанра, в котором давным-давно уже все сказали и открыли, но песни, сделанные без единой укоризны и по всем нужным правилам, заставляют сдаваться без боя и вариантов.

Mary Gu «Хорошее и плохое» + «Плохое и хорошее»

Мария Гусарова (ныне — Богоявленская) начинала с каверов на русский рэп в жанре «девушка, микрофон и клавиши», потом запела свои песни. Сначала она покорила массового слушателя форматной и комфортной поп-музыкой, а в 2021-м взялась за музыку поживее. «Хорошее и плохое» + «Плохое и хорошее» — острый на ум и язык сонграйтерский поп, широко смотрящий в разные стороны и выносящий любую дверь с одного удара. «Косички» — лучший кьют-рок на русском в 2021 году и едва ли не главный хит года. «Не влюбляйся» — почти что новая «Знаешь ли ты», хоровой катарсис боли от первой влюбленности в женской общаге в 4 утра. «Виселица» — пулеметная отповедь всей музыкальной индустрии. «Подруга» — посвящение разлучнице, достойное разбора на цитаты. И так далее, и так далее, и так далее. Mary Gu — поп-исполнительница года, попробуйте не согласиться.

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Наталья Шредер «Pogłos»

Российской поп-музыке не хватает интеллигентности, а местная инди-музыка как будто боится стать слишком понятной. То ли дело — польская поп-сцена! Наталья Шредер исполняет поп-рок универсального свойства — что не затеряется и на FM-волнах в тачке, и на модном фестивале: благо, хороших песен тут предостаточно.

Ellinoora «Viimeinen Romantikko»

Что было сказано выше про Наталью Шредер, справедливо и тут: финка Анни Эллиноора Лейкас исполняет музыку схожего характера — задушевный гитарный поп, под который слезы обронить хочется куда чаще, чем пускаться в пляс. Отдельного слова заслуживает песня «Dinosauruksii» про то, как годами ждать любовь и не дожидаться, но продолжать верить в нее. Как в летающих динозавров.

Vas’ «Быстрее послушать»

Пышный, лощеный, богатый и в то же время очень понятный поп-рок неместного пошива, смотрящий в нужные места — от американских сонграйтеров с гитарой до пост-бритпопа. «Цвет светофора поменяется скоро, и потащится город куда ему скажут» из песни «Бинго» — кандидат на лучшую строчку-2021. «Быстрее послушать» — альбом открытых дверей, все песни — фиты с кем‑то: от группы VLNY до Евгения Маргулиса.

Silk Sonic «An Evening with Silk Sonic»

Бруно Марс и Андерсон Паак играют в свое удовольствие музыку, на которой росли они (вернее, даже их родители). Получается еще более страстно, самозабвенно и чувственно, чем на основных местах работы у каждого.

Джой Крукс «Skin»

Еще одно имя в ряду новоприбывших исполнительниц британского соула для кофеен. «Skin» — работа строго по канону жанра с трепетным отношением и вниманием к корням. На выходе — тринадцать песен красивой печали и разбитого сердца.

Yebba «Dawn»

Пару лет назад Марк Ронсон пригласил певицу Эбигейл Смит спеть три песни на альбоме «Late Night Feelings», а в 2021-м взялся продюсировать ее альбом. Собственно, и слушать его стоит в первую очередь тем, кому нравится лирическая ипостась тех вещей, за которые берется Ронсон. Альбом «Dawn» — сплав старого и нового соула, R&B, электроники и поп-музыки, уносящий в разные стороны: то гитара проноет, то A$AP Rocky зачитает.

Daniel Shake, О! Марго «Квiти»

Без сравнений с золотым составом группы «Мы» (с Евой Гурари) тут не обойтись — они сами напрашиваются. Мало того, что «Квiти» воссоздают тот самый вайб двуголосья с какой‑то таинственной романтической подоплекой, так и еще и сами песни отметились точными попаданиями куда нужно. Немного жаль, что акция получилась разовой: после «Квiти» двое ращбрелись по своим делам. Даниэль Шейк продолжил выпускать музыку под вывеской «Мы» — но без прежней магии. У О! Марго дела идут поинтереснее: вместе с группой «Хмыров» она выпустила EP про любовь под видом трогательного посвящения поезду «Мегаполис» — кстати, любимому виду транспорта ½ музыкальной редакции «Афиши Daily».

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