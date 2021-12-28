Финальный альбомный топ 2021 года. В этот раз мы отказались от ранжирования и деления на «отечественное» и «зарубежное», а заодно сравниваем наши предпочтения с пользовательскими из чартов Spotify.

Небольшое предисловие от составителей 2021 год был годом восстановления индустрии вопреки всему. В 2020-м выбирать лучшие альбомы было особенно сложно: какие‑то релизы переносились из‑за пандемии, что‑то не вышло, что‑то вышло совсем не таким как ожидалось и так далее. В итоге в прошлогоднем голосовании победил околоджазовый альбом, который был таким концентрированным выражением комфорта посреди больших неприятностей, и постсоветское неоретро с великой песней про несбывшиеся планы. В 2021-м мы решили отказаться от практики ежегодного голосования экспертов и деления альбомов на условно местные и условно зарубежные. Возможно, только на этот год, возможно, навсегда. В этом году была тьма новой музыки — и охота поделиться не суммой данных, а нашими личными предпочтениями: от польской поп-музыки до американского пост-хардкора, от пост-панка до финской эстрады. Впрочем, совсем без голосования экспертов мы не останемся — 11 января все узнаете. Всегда удивительно сравнивать экспертный выбор с выбором народным: и, наверное, в этом году впервые совпадений ноль (а вот касаемо песен — наоборот, совпадений очень много). Вот 10 самых популярных альбомов, по данным Spotify, за 2021 год:

kizaru, Big Baby Tape «BANDANA I» MORGENSHTERN «MILLION DOLLAR: BUSINESS» MAYOT «GHETTO GARDEN» Måneskin «Teatro d’ira — Vol. I» Miyagi & Andy Panda «YAMAKASI» SODA LUV «Viva la vida» OG Buda «FREERIO» kizaru «BORN TO TRAP» Егор Крид «PUSSY BOY» OBLADAET «PLAYERS CLUB» Можно написать еще 20 колонок про кризис в хип-хопе, но да, из 10 самых популярных пластинок только одна им не является. Во второй десятке еще две — «After Hours» The Weeknd и «Акустический альбом» «Короля И Шута» из‑за понятно какой песни. Русскоязычный хип-хоп все еще является крайне доходным предприятием, но при этом снова превратился в нишевую музыку: подозреваю, что многие читатели «Афиши Daily» не смогут отличить хоть за 10, хоть за 20 секунд OG Buda от Soda Luv. А еще — и этот сдвиг тоже важен — люди продолжают слушать альбомами даже тот жанр, который к этому не совсем располагает. В списке быстрее всего набравших популярность треков от Spotify — почти весь альбом «Bandana». Был бы список побольше, уверены, там оказался и Моргенштерн, и Крид — и тоже альбомами. Ну, и отметим, что этот год чисто арифметически принадлежит не дубайскому изгнаннику, а барселонскому. Олег Нечипоренко победил всех, и это повод для отдельного текста. А теперь — что выбрали мы. Выбор Николая Овчинникова Chvrches «Screen Violence»

Британский поп-альбом года. Трио поженило восьмидесятые и брейкбит, мрачную электронику и Роберта Смита — получился альбом о любви и боли, который должен раскачать любой стадион в 2022 году (мы верим, что концерты вернутся). Quicksand «Distant Populations»

Альтернатива года. Герои пост-хардкора девяностых, авторы великого альбома «Slip» в 2010-е годы вернулись и оказались не меньшими красавчиками. Уолтер Шрейфельс все еще лучше многих под резкую гитарную размазню с полуравнодушием и полунадрывом поет о самом больном. «Увула» «Устойчивая Непогода»

Русский рок-альбом года. Петербургский квинтет записал саундтрек безысходности и мрака, в которые мы все погрузились в 2021 году. Пластинка про отсутствие связи с близкими и проблемы со связями нейронными. Полные сырости и уныния пост-панк-боевики.

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«Лауд» «Красный Закат»

Русский поп-альбом года. Уфимско-петербургское трио подводит жирную черту под ушедшим десятилетием и берет оттуда лучшее: ностальгию по девяностым, хаус-бит, тоску по Михею и Игорю Сорину, «Крем Соду» и Томаса Мраза. На выходе — образцовая поп-пластинка, после которой поп-музыка уже должна пойти по другому пути. Потому что по-старому уже не получится так же хорошо.

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Тима Ищет Свет «Зеркало»

Начавшийся с эффектной рекламной кампании и сингла про пьянство и стыд, альбом «Зеркало» — это триумф того, что мы назвали «новыми грустными». То есть мрачной поп-музыки, сыгранной с тоской по нулевым — и в безнадежных поисках личного счастья. «Зеркало» — наш «Осенний Марафон», реквием по мудаку, яркий символ нового застоя и его негероических героев.

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DenDerty «Настоящее»

Второй (а, может, и более важный) триумф «новых грустных». То же, что и «Зеркало», только с оптикой усталого взрослого человека. Саморазоблачительная и самоистязательная электроника из начала нулевых, дельфиновский надрыв и самойловская бесстыжесть. Песня «Бей» — лучшая песня об отчаянии и невозможности победить в этом году.

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«Раек» «Море Огня»

Лучший поп-импорт из Киева в этом году. Дуэт, начинавший с солнечного инди-попа и песенки про Сашу Долгополова, записал диск, который возвращает нас во времена классического состава «ВИА Гры» или главных хитов группы «Время И Стекло». Бодрый и комфортный танцевальный поп, при том полный такого огня и страсти, каких в такой музыке мало.

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Teenage Wrist «Earth Is A Black Hole»

Лос-анджелесская группа — с праздником гранж-ревайвла. Их громкий и мелодичный, моложавый и при том отлично записанный, берущий многое и от гранжа и от шугейза альтернативный рок в итоге пролетел мимо радаров, что обидно. Более бодрой рок-музыки в этом году было не сыскать. Snail Mail «Valentine»

Линдси Джордан сделала примерно то же, что и Beabadoobee за год до этого — примирила альтернативу девяностых с новой искренностью. Только получилось у нее это более лирично — и, в коммерческом отношении, более успешно. Заглавная песня — одно из самых нежных и трагичных признаний в любви, что мы слышали в последние годы. Manic Street Preachers «The Ultra Vivid Lament»

Главная валлийская группа возвращается в форму. Брэтфилд, Мур и Уайр записали трогательный альбом о жизни посреди большой истории, воспоминаниях про молодость в городе Саппоро и любовь, которая существует вопреки всему. Из всех условно бритпоп-групп Manic Street Preachers к 2021 году единственные сохранили стать и страсть. Выбор Владимира Завьялова Дарья Завьялова «Wojny i Noce»

В 2021 году главная польская поп-рок-певица кинула в стирку футболку Nirvana, бросила гитару на кровать и взялась за 80-е. Пока все остальные думали на тем, что бы еще изобразить на бит песни «Take on Me», Дарья отнеслась к делу с чувством и явным увлечением, детально погрузившись в ретровейв, постпанк и новую волну, поженив старый звук с японской тематикой. Итог — 13 точных попаданий в сердечко из 13. Celeste «Not Your Muse»

Кофейный соул, сладко и приторно растекающийся по ушам. Идеальное изображение жанра, в котором давным-давно уже все сказали и открыли, но песни, сделанные без единой укоризны и по всем нужным правилам, заставляют сдаваться без боя и вариантов. Mary Gu «Хорошее и плохое» + «Плохое и хорошее»

Мария Гусарова (ныне — Богоявленская) начинала с каверов на русский рэп в жанре «девушка, микрофон и клавиши», потом запела свои песни. Сначала она покорила массового слушателя форматной и комфортной поп-музыкой, а в 2021-м взялась за музыку поживее. «Хорошее и плохое» + «Плохое и хорошее» — острый на ум и язык сонграйтерский поп, широко смотрящий в разные стороны и выносящий любую дверь с одного удара. «Косички» — лучший кьют-рок на русском в 2021 году и едва ли не главный хит года. «Не влюбляйся» — почти что новая «Знаешь ли ты», хоровой катарсис боли от первой влюбленности в женской общаге в 4 утра. «Виселица» — пулеметная отповедь всей музыкальной индустрии. «Подруга» — посвящение разлучнице, достойное разбора на цитаты. И так далее, и так далее, и так далее. Mary Gu — поп-исполнительница года, попробуйте не согласиться.

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Наталья Шредер «Pogłos»

Российской поп-музыке не хватает интеллигентности, а местная инди-музыка как будто боится стать слишком понятной. То ли дело — польская поп-сцена! Наталья Шредер исполняет поп-рок универсального свойства — что не затеряется и на FM-волнах в тачке, и на модном фестивале: благо, хороших песен тут предостаточно. Ellinoora «Viimeinen Romantikko»

Что было сказано выше про Наталью Шредер, справедливо и тут: финка Анни Эллиноора Лейкас исполняет музыку схожего характера — задушевный гитарный поп, под который слезы обронить хочется куда чаще, чем пускаться в пляс. Отдельного слова заслуживает песня «Dinosauruksii» про то, как годами ждать любовь и не дожидаться, но продолжать верить в нее. Как в летающих динозавров. Vas’ «Быстрее послушать»

Пышный, лощеный, богатый и в то же время очень понятный поп-рок неместного пошива, смотрящий в нужные места — от американских сонграйтеров с гитарой до пост-бритпопа. «Цвет светофора поменяется скоро, и потащится город куда ему скажут» из песни «Бинго» — кандидат на лучшую строчку-2021. «Быстрее послушать» — альбом открытых дверей, все песни — фиты с кем‑то: от группы VLNY до Евгения Маргулиса. Silk Sonic «An Evening with Silk Sonic»

Бруно Марс и Андерсон Паак играют в свое удовольствие музыку, на которой росли они (вернее, даже их родители). Получается еще более страстно, самозабвенно и чувственно, чем на основных местах работы у каждого. Джой Крукс «Skin»

Еще одно имя в ряду новоприбывших исполнительниц британского соула для кофеен. «Skin» — работа строго по канону жанра с трепетным отношением и вниманием к корням. На выходе — тринадцать песен красивой печали и разбитого сердца. Yebba «Dawn»

Пару лет назад Марк Ронсон пригласил певицу Эбигейл Смит спеть три песни на альбоме «Late Night Feelings», а в 2021-м взялся продюсировать ее альбом. Собственно, и слушать его стоит в первую очередь тем, кому нравится лирическая ипостась тех вещей, за которые берется Ронсон. Альбом «Dawn» — сплав старого и нового соула, R&B, электроники и поп-музыки, уносящий в разные стороны: то гитара проноет, то A$AP Rocky зачитает. Daniel Shake, О! Марго «Квiти»