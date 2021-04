Drag Race

Вдохновляюсь дрэгом очень давно. Мой лучший антидепрессант. Для меня каждый образ — своего рода дрэг, он не обязательно должен отражать мой личный внутренний мир, но отражать мир персонажа, которого я хочу сыграть.

Цитируя главную королеву дрэга Ру Пол: We all born naked and the rest is drag.