Украинский дуэт «Раёк» раньше записывал бодрый инди-поп про облака и Сашу Долгополова, а теперь выпустил альбом «Море Огня» и это лучшая пластинка для вечеринки в 2021 году. Да и не только для вечеринки. Николай Овчинников объясняет, чем же так хорош «Море Огня», а участники дуэта рассказывают и показывают свои источники вдохновения

Не секрет, что у музыкальных журналистов есть приятная привилегия послушать релизы заранее. Приятная-то приятная, но порой приходится себя бить по рукам, чтобы не рассказать всем и не поделиться. Вот с киевским дуэтом «Раёк» как раз такая история. Я послушал их новый альбом «Море Огня» уже пару десятков раз, некоторые песни уже выучил наизусть — а рассказать было нельзя. Ну, вот теперь можно. Давайте сразу внесем ясность: таких поп-пластинок на русском выходит пара-тройка штук в год. Таких — это альбомов, в которых 10 попаданий из 10, альбомов, которые хочется поставить на любой вечеринке, альбомов, которые хочется взять с собой в отпуск на южный пляж, которые через 10 лет захочется спеть в караоке.

Раньше «Раёк» записывали игривый поп, к которому приходилось лепить, за неимением прочего, приставку «инди-». Была в этом какая‑то приятная нескладность: весенние ритмы, песенки про Сашу Долгополова, юношеский задор. Теперь к черту приставки. «Море Огня» — это поп-музыка премиального сегмента. Дерзкий, певучий, сексуальный, танцевальный поп для всех возрастов и гендеров. Тотальная вечеринка для всех! В общем, говоря словами авторов, «так хочу остаться в бесконечном танце».

Откуда растет «Море Огня»? Из синти-попа восьмидесятых с его пульсирующей природой. Из группы «Виа Гра» (песню «Дофамин» или «Онемели» конкретно мог вполне сочинить Константин Меладзе). Из украинской музыкальной традиции с ее колоритной певучестью, акцентом на звуке и затягивающими в омут припевами. Из хип-хопа («Все твои друзья» с соответствующим ритмом — как своеобразная передышка или, если продолжать аналогию с вечеринкой, медляк, дамы приглашают кавалеров. Плюс чилл в конце). «Раёк» не зря называют этот альбом коллажом: обложки альбомов, картинки из журналов, немного блесток.

Но дело не только в коллаже звуков, но и в лирике. «Раёк» рассказывают ниже об «ощущении средневековья», а на альбоме устраивают прогрессивный пир во время новой чумы. И они максимально хороши в своем позитивном пафосе. «Море Огня» — это про море по колено, про дофамин и серотонин, про любовь как цель и любовь как единственный выход, про страсть и жажду большого чувства. «Море Огня» — это единственно верный эскапизм: когда мир падает в бездну, надо предаться искренним страстям. И устроить вечеринку. Вход бесплатный. Приглашены все!

Мы попросили Оксану Несененко и Павла Слободянюка показать свои главные источники вдохновения.

Оксана Несененко:

Кровавые слезы

Универсальная вещь. Это первое, что приходило в голову, когда сложно было найти рифму. Лучшее мейкап-решение при необходимости скрыть синяки под глазами. Лаконичное определение для псевдо-подростковой хоррор-эмо лирики.