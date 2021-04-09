Украинский дуэт «Раёк» раньше записывал бодрый инди-поп про облака и Сашу Долгополова, а теперь выпустил альбом «Море Огня» и это лучшая пластинка для вечеринки в 2021 году. Да и не только для вечеринки. Николай Овчинников объясняет, чем же так хорош «Море Огня», а участники дуэта рассказывают и показывают свои источники вдохновения
Не секрет, что у музыкальных журналистов есть приятная привилегия послушать релизы заранее. Приятная-то приятная, но порой приходится себя бить по рукам, чтобы не рассказать всем и не поделиться. Вот с киевским дуэтом «Раёк» как раз такая история. Я послушал их новый альбом «Море Огня» уже пару десятков раз, некоторые песни уже выучил наизусть — а рассказать было нельзя. Ну, вот теперь можно. Давайте сразу внесем ясность: таких поп-пластинок на русском выходит пара-тройка штук в год. Таких — это альбомов, в которых 10 попаданий из 10, альбомов, которые хочется поставить на любой вечеринке, альбомов, которые хочется взять с собой в отпуск на южный пляж, которые через 10 лет захочется спеть в караоке.
Раньше «Раёк» записывали игривый поп, к которому приходилось лепить, за неимением прочего, приставку «инди-». Была в этом какая‑то приятная нескладность: весенние ритмы, песенки про Сашу Долгополова, юношеский задор. Теперь к черту приставки. «Море Огня» — это поп-музыка премиального сегмента. Дерзкий, певучий, сексуальный, танцевальный поп для всех возрастов и гендеров. Тотальная вечеринка для всех! В общем, говоря словами авторов, «так хочу остаться в бесконечном танце».
Откуда растет «Море Огня»? Из синти-попа восьмидесятых с его пульсирующей природой. Из группы «Виа Гра» (песню «Дофамин» или «Онемели» конкретно мог вполне сочинить Константин Меладзе). Из украинской музыкальной традиции с ее колоритной певучестью, акцентом на звуке и затягивающими в омут припевами. Из хип-хопа («Все твои друзья» с соответствующим ритмом — как своеобразная передышка или, если продолжать аналогию с вечеринкой, медляк, дамы приглашают кавалеров. Плюс чилл в конце). «Раёк» не зря называют этот альбом коллажом: обложки альбомов, картинки из журналов, немного блесток.
Но дело не только в коллаже звуков, но и в лирике. «Раёк» рассказывают ниже об «ощущении средневековья», а на альбоме устраивают прогрессивный пир во время новой чумы. И они максимально хороши в своем позитивном пафосе. «Море Огня» — это про море по колено, про дофамин и серотонин, про любовь как цель и любовь как единственный выход, про страсть и жажду большого чувства. «Море Огня» — это единственно верный эскапизм: когда мир падает в бездну, надо предаться искренним страстям. И устроить вечеринку. Вход бесплатный. Приглашены все!
Мы попросили Оксану Несененко и Павла Слободянюка показать свои главные источники вдохновения.
Оксана Несененко:
Кровавые слезы
Универсальная вещь. Это первое, что приходило в голову, когда сложно было найти рифму. Лучшее мейкап-решение при необходимости скрыть синяки под глазами. Лаконичное определение для псевдо-подростковой хоррор-эмо лирики.
Коллаж
Истории и эмоции из альбома довольно разные, и иногда встретиться в одном пространстве они могут лишь с помощью коллажа.
Drag Race
Вдохновляюсь дрэгом очень давно. Мой лучший антидепрессант. Для меня каждый образ — своего рода дрэг, он не обязательно должен отражать мой личный внутренний мир, но отражать мир персонажа, которого я хочу сыграть.
Цитируя главную королеву дрэга Ру Пол: We all born naked and the rest is drag.
Сон
Вернее, его отсутствие. За период работы над альбомом моя борьба за возможность отключиться и поскорее закончить день, сменилась борьбой со сном и рьяным желанием бодрствовать, чтобы успеть сделать все то, что я хочу (этих вещей оказалось слишком много).
Павел Слободянюк:
666
Канье Уэст поёт про короля Иисуса, кто‑то сжигает Собор Парижской Богоматери, COVID-19 заставляет изолироваться и думать о вакцинации, знакомые конспирологи валят вышки 5G без масок, а Билл Гейтс регистрирует патент 666. Дух последних трех-четырех лет — это конспирология и религия. Вчера Канье успешно продал гимны Христу, сегодня Lil Nas X рвёт мировые чарты с песней о сатане. Не думать о числе зверя в 2021 году — невозможно. И я, кстати, приветствую любые темные силы, главное — помогите нам, пожалуйста, стать как BTS. Или BLACKPINK.
Техно-средневековье
Ощущение Средневековья — через мемы и новости о «новой чуме» коронавируса, «охоте на ведьм» в шоу-бизнесе, возрождающемся трайбализме — не покидает уже пару лет. Образование? Теперь формирует мировоззрение, как и университеты средневековья, что не давали профессии, а просвещали и воспитывали вкус. Работа? Сегодня ты уже не часть Завода, вокруг которого строили города в ХХ веке, не привязан к одному месту, и более того, не связан какими‑то серьезными гарантиями с работодателем. Религиозность? Чем больше у нас свободного времени, тем больше мы думаем о душе: атеизм ХХ века теряет позиции перед мистицизмом, спиритуализмом, и прочими метафизическими поисками. Всё это, разумеется, метафоры — не аналогии. О, ну, и одно из значений слова «раёк» — средневековый ярмарочный театр, показывающий кукольные пьесы на политические и религиозные темы.
Дом на улице Шота Руставели
Пару лет арендую богемную квартиру на уютной киевской улице у самого ненапряжного арендодателя в мире. Есть двухсотлетний комод и сталинские потолки. Есть история: здесь на вписке ударился током вокалист Human Tetris, здесь Долгополов пил ром и рассказывал анекдоты (ладно, про Долгополова вру). Соседи: милейший раввин и его семья, молодой астролог с грустным взглядом, потомственный сорокалетний белый маг, два брата-борца с перебитыми носами, и еще множество разных офигенных людей. Как бы я не шумел в любое время суток — толщина стен не дает им разозлиться. Аура мощная. Пишется здесь легко: что тексты, что треки.
Fake Trailers
Это божественный коллектив, о котором я узнал в начале 2021. В их последнее видео, «Кутикула», залипал неделю. И вот… Вроде и было уже всё, что они делают, а в то же время — есть какая‑то настоящесть, убирающая устаревший постмодернистский цинизм. Ну, в моей голове, по крайней мере. Русские 100 gecs (но это не точно). Highly recommended.