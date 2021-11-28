Мы влюбились в творчество О! Марго, в эти песни юности, легкости, нежности и красоты, еще в прошлом году. Сейчас певица вместе с группой «Хмыров» выпустила альбом «Поезд № 19-20» — меланхоличное роуд-муви из Москвы в Питер и обратно, несущее тепло и свет в угрюмый ноябрь. Мы попросили певицу прокомментировать все песни с альбома.

Та самая история, когда в локдаун не хватает человека рядом и «белые ночи очень красивы особенно в одиночестве» (сарказм). Очень люблю этот трек за присущую артисту и саунд-продюсеру этого ЕР Филиппу Хмырову танцевальную аранжировку. Слушать до конца!

«Паруса»

После первого увиденного собственными глазами дня «Алых Парусов» и всех пьяных подростков я прибежала к Хмырову со словами: «Давай сделаем трек про выпускной школьников, прямо в точности, как это проходит у них». Так и получился этот трек с фразами: «круглосуточный закрыт, а это значит после мы проснемся в своих постелях» . Радуюсь, что на концертах под него можно громче всего кричать и танцевать.

Песня о кроткой близости двух людей. Когда есть только двое, их руки — магниты, избранный плейлист на фоне и белые стены.

«Научи меня любить»

Говорит сама за себя.

«Тону»

Наверное, моя любимая песня. Самая минималистичная и глубокая одновременно. О том, как мы тонем в другом человеке. Уверена, она могла бы стать саундтреком к Бондиане.