Тимофей Якимов, он же артист «тима ищет свет» выпустил альбом «Зеркало», где, с одной стороны, играет меланхоличный поп (то, что мы зовем «новыми грустными»), с другой — рисует наши с вами неприглядные портреты. Специально для нас «тима ищет свет» написал манифест «Зеркала»: о всесалате, уродливых тварях и любви.

Наш мир уже давно превратился в своеобразный всесалат. Нет черного и белого, нет плохих и хороших, позиции и жизненные ориентиры меняются каждый день. Все смешалось.

Поэтому я как человек и как художник наиболее точно отражаю своей жизнью и своим искусством это состояние мира. У моей музыки нет жанра, а сам я не принимаю позиции и идеи, которые нам предлагают окружающие. Я создаю свой мир, в котором нет морали, границ и жизненных ориентиров. Мой мир состоит из ничего. Я предлагаю своим слушателям и всем вокруг понять, что мир больше не имеет опоры, что пора строить новое, не связанное ни с чем, стоящее особняком от всех и одновременно стремящееся ко всему.