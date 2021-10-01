Петербургская группа «Увула» выпустила альбом «Устойчивая непогода». Николай Овчинников объясняет, почему эти песни лучше многих резонируют с происходящим вокруг, а лидер группы Алексей Августовский рассказывает, в каких условиях записывался альбом.

Синоним альбома «Устойчивая непогода» — сырость. В сыром, дождливом звуке дребезжат и жужжат гитары, поет будто из тумана Алексей Августовский, шелестят ударные, аналоговая пленка шуршит, словно идет бесконечный октябрьский дождь. Но сквозь этот дождь пробивается свет сиротливого осеннего солнца. Это альбом, от которого разом бросает в дрожь и который приносит тебе горячего чаю, чтобы эта дрожь закончилась. Это очень ритмичная музыка, очень цепкая музыка, но при этом очень пастельная по цвету. И на эту пастель хочется смотреть бесконечно. Петербургская группа «Увула» начинала с печального инди-рока, взращенного клубом «Ионотека», но потом ее звук стал крепче, жестче — и еще печальнее. Все еще главный хит «Увулы» «Ты и твоя тень» (думаю, что после нового альбома все изменится, как минимум песня «Омут» — претендент на большую вещь) в этом смысле максимально показательный: песни Августовского — о том, как ты пытаешься перепридумать себя и отвлечься, но в итоге все сводится к медленному самокопанию.

Вот и «Устойчивая непогода» примерно о том же. Непогода тут, прежде всего, душевная и духовная. Герой треков «Увулы» максимально одинок в своей любви и тоске по прошлому. Он видит силу в сообществе, он видит свет в детстве, он ничего не успевает и не понимает, к чему все это. Несмотря на все печальные вводные, из песен сочится свет надежды: если не в тексте, то в звуке — в этих туманных аккордах, печальном мажоре, аналоговом шелесте, витиеватых замедлениях. Эти песни, повторюсь, и пугают своим сентиментальным реализмом, и обнимают и успокаивают одновременно. Логичный вопрос: как все это соотносится с происходящим вокруг? Да во всем. «Устойчивая непогода» — это максимально подробный портрет человека неустойчивой эпохи. Он устал, у него нет ни на что времени, он цепляется за прошлое, он корит себя за свои ошибки, но при этом он не оставляет надежду на то, что все в итоге будет хорошо. Потому что, кроме оптимизма, у нас больше ничего не остается. А теперь — слово Алексею Августовскому.

Алексей Августовский, «Увула»: «Хоть и большинство демотреков были написаны дома, пандемия издевалась над нами (музыкантами), как хотела. В связи с чем мотивация к их записи была на очень низком уровне, так как таковым был и уровень жизни в последние два года.

Балансируя на волне ограничений, мы все-таки всплывали со дна на какое‑то время и успевали шевелиться с альбомом.

Энивей, это немного запоздалый выпуск данных композиций, но лично мы рады наконец принести слушателям что‑то со студии. Кстати о ней. Мы впервые записались на пленку в магнитофон Fostex с бобинами размером с нашу голову. Раньше мы только сводили альбом в аналоге, но теперь и записали. Благодаря этому появилась некоторая шероховатость композиций, а в нескольких местах можно услышать звук ленты. Мы наконец стали пробовать делать слоукор-шугейз-треки, ну или как минимум сдали позиции по написанию альбомов с темпом 140BPM+. Варианта два — либо мы взрослеем, либо прислушиваемся к поклонникам , которые часто уповали на загнанность наших треков. Решать вам».