От Сочи до Сейшел: 20 идей для зимних путешествий

В ветреную погоду на пляже Анс-Интенданс будет чем заняться серферам. Для тех, кого водные развлечения не слишком привлекают, на Маэ есть национальный парк Морн — его леса и джунгли занимают около 20% всего острова. С вершины горы Морн-Блан открывается впечатляющий вид на острова Ла-Диг и Праслен. Кстати, на последнем находится уникальный природный резерват Валле-де-Мэ.