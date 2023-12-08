От Сочи до Сейшел: 20 идей для зимних путешествий

По России: зимний серфинг, северное сияние и горячие источники
За поездками на горных лыжах в Кировск…
Полярная ночь в Кировске завершается как раз к Новому году, но северное сияние в Хибинах увидеть можно и позже. Одна из лучших локаций для этого — горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», известный не только своими трассами, но и живописными видами. Можно выбрать и другие курорты — «Айкуай» или «Коласпортланд».
Кировск — отличная стартовая точка для поездки вглубь Кольского полуострова. Путешественников ждут Лапландский заповедник, священные для коренного народа — саамов — скалы Два Брата, Ловозерские тундры и знакомое по «Левиафану» село Териберка. Любоваться арктическими красотами можно со снегохода или из собачьей упряжки.
Как добраться: за 2,5 часа прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы или за 2 часа прямым рейсом авиакомпании «Россия» из Петербурга.
…или в Сочи
Отличное место для горнолыжного спорта. На «Красной Поляне» можно научиться карвингу (технике катания) на сноуборде и попробовать себя в выполнении акробатических элементов на доске в сноупарке.
Для любителей более спокойного отдыха в горах проводят экскурсии на снегоходах и ски-туры. А в самом Сочи работает один из крупнейших океанариумов России Sochi Discovery World. Детям также понравится деревня Деда Мороза с оленьей фермой.
Как добраться: за 4 часа прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга и Уфы, а авиакомпанией «Россия» — из Петербурга и Красноярска.
По коням — в Минеральных Водах
Ставрополье обещает приятный отдых вне зависимости от сезона. Мягкий климат позволяет отправиться на конную прогулку даже зимой — например, к Медовым водопадам. Кроме того, неподалеку — впечатляющий Домбай, известный своим горнолыжным курортом.
Но главное, что ищут туристы в окрестностях Кавказских Минеральных Вод, — это горячие источники. В Пятигорске для купаний открыты «бесстыжие» ванны на склоне горы Машук. А в Долине нарзанов можно заодно покататься на тюбингах.
Как добраться: за 3,5 часа прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Уфы, «Россией» — из Петербурга и Красноярска.
Познакомиться с Байкалом — в Иркутске
В Иркутск туристы едут зимой за морозной и солнечной погодой и, конечно, за Байкалом. Крупнейшее в мире озеро под Новый год становится идеальным катком, так что в поездку стоит захватить коньки. Среди других развлечений — сплав на льдине и подледный дайвинг.
Сам Иркутск тоже предлагает множество возможностей. Советуем прогуляться по 130-му кварталу и полюбоваться на деревянные особняки, подняться на борт ледокола «Ангара», заглянуть в нерпинарий, а потом попробовать байкальского омуля в одном из ресторанов города.
Как добраться: за 6 часов прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы или прямым рейсом «России» из Петербурга.
Новокузнецк — для фрирайдеров
Новокузнецк будет интересен любителям архитектуры: в городе расположены необычные дом-гайка, дом-кольцо и дугообразные здания на улице Тореза. Но зимой на Кузбасс едут все же не ради них, а ради Шерегеша — горнолыжного комплекса у подножия горы Зеленая с развитой инфраструктурой апрески.
Склоны Кузбасса — излюбленные места для фрирайдеров. Тем, кто к ним не относится, окрестности Шерегеша могут предложить уникальные природные объекты — скалы-останцы Верблюды и мистическую Азасскую пещеру, где якобы обитает снежный человек. Также в Горной Шории с 2011 года работает Музей ГУЛАГа.
Как добраться: за 4,5 часа прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы, в Новокузнецк также можно отправиться напрямую из Красноярска, полет с авиакомпанией «Россия» займет 1 час 15 минут.
Попробовать крабов в Южно-Сахалинске
Самый большой остров России — ближайший сосед Японии и удивить экзотическими пейзажами может не хуже. Суровые красоты Сахалина стоит увидеть в любой сезон, но вот побродить по целине в снегоступах и заняться подледной рыбалкой получится только зимой.
Отдыхающих ждут гроты у мыса Великан, птичьи колонии в замерзшей Тихой бухте, зооботанический парк с краснокнижными животными, а также горнолыжный курорт «Горный воздух». Особым удовольствием на Сахалине будут обеды и ужины: остров богат деликатесами — дальневосточным крабом, гребешками и сахалинскими устрицами. Самые смелые путешественники могут попробовать суп хемультан и соленые лопухи.
Как добраться: за 8 часов прямым рейсом «Аэрофлота» или авиакомпании «Россия» из Москвы.
Почувствовать атмосферу праздника в Москве
Столица к декабрю начинает сиять тысячами новогодних огней и неизменно притягивает гостей из других регионов. На улицах появляются праздничные ярмарки, и атмосфера в городе все чаще навевает мысли о волшебстве. Москва станет подходящим направлением как для активных туристов из разных уголков России, так и для семей с детьми.
Здесь можно покататься на коньках на самых больших катках в стране, забраться на вершину Останкинской башни или смотровую площадку Москва-Сити, выбрать музей на любой вкус и сходить на балет «Щелкунчик» (правда, чтобы попасть в Большой театр, придется потрудиться заранее: на новогодние спектакли там всегда аншлаг).
Как добраться: в Москву можно долететь из более чем 50 городов России, рейс «Аэрофлота» из Петербурга займет 1,5 часа, из Красноярска — 5,5 часа, из Екатеринбурга — 3 часа.
Покорять волны на Камчатке
Прокатиться на сноуборде по склону вулкана, заняться серфингом на знаменитом Халактырском черном пляже и понежиться в горячих источниках — все это входит в обязательную программу приезжающего на Камчатку зимой. Но возможности для отдыха на полуострове этим отнюдь не ограничиваются.
В поездке можно попробовать себя в роли каюра (погонщика собак) или даже альпиниста. Сопки Камчатки, к слову, столь же прекрасны зимой, как и летом. Это же касается и замерзающего Вилючинского водопада. В качестве сувенира с полуострова лучше всего привезти местную рыбу. Ее можно купить на рыбном рынке или даже выловить самостоятельно.
Как добраться: за 8,5 часа прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы.
Увидеть горные озера в Горно-Алтайске
Алтай — еще одно место, не теряющее привлекательности в несезон. Голубые озера не замерзают даже в 40-градусные холода. Телецкое озеро кажется еще более загадочным. А на озере Светлое зимой можно увидеть уникальную картину: сотни белых лебедей греются в воде прямо на фоне заснеженных лесов.
Природные чудеса Алтая подчеркнут другие местные развлечения. Рекомендуем послушать мастеров горлового пения и заехать в питомник зубров, попробовать алтайские авторские сыры и вдоволь наесться десертов с кедровыми орехами. Самые смелые и подготовленные путешественники могут совершить восхождение на гору Белуха.
Как добраться: за 4,5 часа прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы.
Отправиться в зимний поход из Барнаула
Добраться до Горного Алтая можно и из Барнаула. Из города регулярно отправляются туры по Чуйскому тракту или до Мультинских озер. Также можно преодолеть перевал Чике-Таман: зимой он настолько красив, что вполне способен затмить прочие горно-алтайские виды.
Кроме того, из столицы Алтайского края легко добраться до горнолыжного курорта «Манжерок». А в самом Барнауле интересно посмотреть на «кружевные» купеческие усадьбы и сходить на экскурсию в «Горную аптеку».
Как добраться: за 4 часа 15 минут прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы.
За рубеж: львы и тигры, дайвинг и заповедная природа
Увидеть «подводные водопады» на Маврикии
Африканские направления набирают популярность у российских туристов, но Маврикий открыли для себя пока немногие — и зря. Остров по соседству с Мадагаскаром может похвастаться красивыми пляжами с белым песком, разнообразными водопадами и диковинными пейзажами. Последние можно найти, например, в нацпарке Блэк-Ривер-Горджес.
Самая знаменитая и вместе с тем самая дорогая для посещения достопримечательность Маврикия — единственные в мире «подводные водопады». Они представляют собой оптическую иллюзию у берегов Ле-Морн-Брабан, на которую получится взглянуть только с борта вертолета или самолета. Кроме того, на Маврикии можно прогуляться по джунглям, отправиться на сафари и даже зайти в клетку ко львам в парке Касела.
Как добраться: за 11 часов прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы, полеты будут осуществляться с 23 декабря.
Виза: для туристов из России не нужна, если поездка длится не более 60 дней, с собой необходимо иметь обратные билеты.
Покорить горы в казахстанском Шымкенте
Горы Казахстана подходят для бюджетного зимнего отдыха. Из Москвы можно улететь напрямую в Шымкент, где работают курорты «Тау-Самал» и «Алма-Тау». В окрестностях города найдутся не только оборудованные склоны. В 150 км от Шымкента расположен средневековый мавзолей Арыстанбаба, а в 250 — городище Сауран.
Дополнят впечатления прогулка по древней цитадели Шымкента и дегустация блюд национальной казахской кухни. Рекомендуем попробовать местный бешбармак, шашлык из мяса верблюда, баурсаки и жент.
Как добраться: за 5 часов прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы.
Виза: россиянам не нужна, если поездка длится менее 90 дней; въехать можно в том числе по российскому паспорту.
Сплавиться на бамбуковом плоту на тайском Пхукете
Таиланд горячо любим путешественниками, желающими переждать зиму в теплых краях. В январе на Пхукете в среднем +27 градусов, так что о погоде беспокоиться не придется. Не разочарует остров и развлечениями. На его курортах можно заняться дайвингом, покататься на аттракционах в тематическом парке FantaSea, рвануть в мототур или совершить сплав на бамбуковом плоту в нацпарке Као-Лак.
На Пхукете также есть захватывающие канатные парки, центр ночных развлечений Бангла-роуд и храмовый комплекс Ват-Чалонг, посетить который стоит любителям культуры и истории. Обязательно во время отпуска съездите в бухту Пхангнга, известную по кинофраншизе о Джеймсе Бонде, там вы можете воочию увидеть деревню морских цыган Ко-Паньи.
Как добраться: за 9,5 часа прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы, полеты выполняются ежедневно; также можно улететь с «Аэрофлотом» на Пхукет из Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
Посетить Фестиваль льда и снега в китайском Харбине
Жителям Иркутска, Красноярска и Владивостока будет удобно отправиться в Харбин — самый русский город Китая. Зимой там проводят масштабный Фестиваль льда и снега — один из четырех крупнейших в мире. В этом году он стартует 20 декабря и продлится до марта.
Помимо ледяных скульптур, туристов в Харбине привлекают Полярный океанариум, Парк сибирских тигров (их там около 800!) и самый большой из существующих крытый горнолыжный курорт Harbin Wanda City. Также в городе интересно посмотреть на Софийский собор и футуристическое здание Харбинского большого театра.
Как добраться: за 4 часа прямым рейсом авиакомпании «Россия» из Красноярска, полеты будут осуществляться с 22 декабря; и с 24 декабря — из Иркутска или Владивостока.
Виза: гражданам России требуется виза для индивидуальных поездок (для путешествия в группе не нужна), ее можно оформить в Москве, Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке.
На сэндборде по дюнам — в Абу-Даби
Невыносимая жара отпугивает туристов в летний сезон, так что зима — идеальное время для посещения Абу-Даби. В столице ОАЭ получится насладиться теплом и одновременно весело провести время. Для этого отлично подходят парки развлечений Ferrari World и Warner Bros. World, а также аквапарк Yas Waterworld.
Отдохнуть от ритма большого города можно в пригородах. Рекомендуем посетить мангровый заповедник и покататься на сэндборде по дюнам пустыни Руб-эль-Хали. По возвращении в Абу-Даби не забудьте осмотреть мечеть шейха Зайда и заглянуть на старейший эмиратский базар Old Souk.
Как добраться: за 6 часов прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы.
Виза: россиянам не нужна, если поездка длится до 90 дней; загранпаспорт должен быть действительным в течение как минимум шести месяцев.
Проникнуться атмосферой азиатского Нью-Йорка
Еще один китайский город, который стоит увидеть, — Гонконг. Самобытный, воспетый в фильмах Вонга Карвая, он готов перенести путешественников в атмосферу азиатского Нью-Йорка. Сюда стоит ехать ради кантонской кухни (в первую очередь дим-самов), пляжного отдыха в бухте Репалс и вечерних видов гавани, которыми можно наслаждаться с борта исторического парома Star Ferry.
Обязательной частью поездки должен стать подъем на пик Виктория. Его можно совершить пешком или на фуникулере The Peak Tram. Исследование колоритных районов Гонконга просто необходимо дополнить поездкой в Макао: этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО находится всего в 60 км от острова.
Как добраться: за 9 часов 40 минут прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы, полеты будут осуществляться с 23 декабря.
Виза: россиянам для посещения Гонконга и Макао не требуется, если продолжительность поездки не превышает 14 дней.
Попробовать настоящий дайкири в Гаване
Куба точно заставит позабыть о хмурой и холодной российской зиме. Сердце острова Свободы — Гавана — радует уличной музыкой, знаменитыми коктейлями дайкири из бара Floridita, которые любил Хемингуэй, и изысканной колониальной архитектурой.
До пляжей из Гаваны можно добраться всего за полчаса на автобусе. А вечером непременно стоит сходить на современный балет в Гран-театро. Страстных и техничных кубинских танцовщиков ценят во всем мире. Также советуем заглянуть в Национальный музей изобразительного искусства Кубы и оценить уникальную коллекцию местного искусства, в которой отразилась драматичная история страны.
Как добраться: за 14 часов 20 минут прямым рейсом «России» из Москвы, с 24 декабря.
Виза: гражданам России не требуется, если срок поездки не превышает 90 дней.
За пляжным отдыхом и шумными праздниками — на Шри-Ланку
В разные годы Шри-Ланка была колонией португальцев, голландцев и британцев, однако сумела сохранить свой национальный колорит. Памятники колониальных времен перемежаются на острове с роскошными буддийскими храмами (важнейший из них — Гангарамая) и лавками, где продают котту-роти — традиционные ланкийские закуски.
Путешественников впечатляют плавучий рынок Петтах, Музей кукольного искусства и Келания-Раджа-Маха-Вихара — религиозный памятник, построенный в 543 году до н. э. В январе в индуистских храмах Шри-Поннамбалавенесварам-Ковиль и Шри-Кайлавасанатана-Свами-Девастханам можно понаблюдать, как отмечают праздник урожая Тай-Понгал. А отдохнуть от культурной программы лучше всего на пляже Маунт-Лавиния.
Как добраться: за 9 часов прямым рейсом «Аэрофлота» или авиакомпании «Россия» из Москвы.
Виза: требуется для граждан России, можно оформить заранее онлайн за 50 долларов или по прибытии в страну за 60 долларов, виза будет действовать до 30 дней.
Изучить подводный мир — на Сейшелах
Индийский океан открывается во всей красе на Сейшельских островах. Это локация особенно понравится любителям дайвинга: возле пляжа Бэ-Терне можно погрузиться к затонувшему танкеру Ennerdale и понаблюдать за барракудами, а у скалы Тромпез-Рокс даже встретить акул.
В ветреную погоду на пляже Анс-Интенданс будет чем заняться серферам. Для тех, кого водные развлечения не слишком привлекают, на Маэ есть национальный парк Морн — его леса и джунгли занимают около 20% всего острова. С вершины горы Морн-Блан открывается впечатляющий вид на острова Ла-Диг и Праслен. Кстати, на последнем находится уникальный природный резерват Валле-де-Мэ.
Как добраться: за 9,5 часа прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы.
Виза: россиянам не требуется, если продолжительность поездки составляет не более 30 дней.
Сделать самые красивые фото — на Мальдивах
Альтернативой Сейшелам могут стать Мальдивы, известные своими сказочными пейзажами и многоцветными коралловыми рифами. В свободное от плавания, дайвинга и серфинга время рекомендуем побродить по фруктовому рынку Мале и посмотреть местные мечети.
Желающие могут приобщиться к рыбалке, на Мальдивах предлагают попробовать в том числе глубоководную ловлю. Если поймать ничего не получится, стоит поужинать свежими морепродуктами в подводном ресторане «5.8», а после научиться готовить местные деликатесы на одном из кулинарных классов.
Как добраться: за 9 часов 15 минут прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы.
Виза: россиянам не требуется, если срок пребывания не превышает 90 дней.