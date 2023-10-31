Таиланд утвердил безвизовый въезд для россиян на 90 дней

«Руководство иммиграционной полиции провинции Пхукет также обратилось с просьбой к генконсульству напомнить российским гражданам, въезжающим в Таиланд на 90 дней, о том, что в стране действует порядок, при котором гостиницы, гестхаусы и частные арендодатели обязаны уведомлять иммиграционную полицию о проживании на территории принадлежащих им объектов недвижимости иностранных граждан», — добавил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.