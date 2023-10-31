Таиланд утвердил безвизовый въезд для россиян на 90 дней

Власти Таиланда разрешили безвизовый въезд для россиян на срок до 90 дней. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Пхукете.
Премьер-министр страны Сеттха Тхависин утвердил приказ МВД Таиланда о новом временном порядке въезда для граждан России. Он вступит в силу с 1 ноября. С этого дня россиянам на границе будут проставлять в паспорта 90-дневные штампы.
В российском генконсульстве отметили, что принятый указ не предусматривает возможности продления срока пребывания в Таиланде после 90 дней, а также возможности оформления визы в течение этого периода.
«Руководство иммиграционной полиции провинции Пхукет также обратилось с просьбой к генконсульству напомнить российским гражданам, въезжающим в Таиланд на 90 дней, о том, что в стране действует порядок, при котором гостиницы, гестхаусы и частные арендодатели обязаны уведомлять иммиграционную полицию о проживании на территории принадлежащих им объектов недвижимости иностранных граждан», — добавил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.
Ранее россияне могли находиться без виз на территории Таиланда не более 30 дней. В сентябре южноазиатская страна разрешила гражданам России продлевать их пребывание еще на 30 дней без выезда за пределы Таиланда.