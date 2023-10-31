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Таиланд утвердил безвизовый въезд для россиян на 90 дней

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:01

Власти Таиланда разрешили безвизовый въезд для россиян на срок до 90 дней. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Пхукете.

Премьер-министр страны Сеттха Тхависин утвердил приказ МВД Таиланда о новом временном порядке въезда для граждан России. Он вступит в силу с 1 ноября. С этого дня россиянам на границе будут проставлять в паспорта 90-дневные штампы.

В российском генконсульстве отметили, что принятый указ не предусматривает возможности продления срока пребывания в Таиланде после 90 дней, а также возможности оформления визы в течение этого периода.

«Руководство иммиграционной полиции провинции Пхукет также обратилось с просьбой к генконсульству напомнить российским гражданам, въезжающим в Таиланд на 90 дней, о том, что в стране действует порядок, при котором гостиницы, гестхаусы и частные арендодатели обязаны уведомлять иммиграционную полицию о проживании на территории принадлежащих им объектов недвижимости иностранных граждан», — добавил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.

Ранее россияне могли находиться без виз на территории Таиланда не более 30 дней. В сентябре южноазиатская страна разрешила гражданам России продлевать их пребывание еще на 30 дней без выезда за пределы Таиланда.

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Владимир Соснов
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