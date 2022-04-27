Чем заняться на майских выходных? Разумеется, гулять. Мы собрали наши лучшие гиды по разным районам города, с которыми прогулка будет интереснее.
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Гид по Беговому району: дачи, кони и промзоны
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Басмания: самый молодежный и трагический район столицы
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Булгаков, Pussy Riot и элитные ЖК: гид по району Хамовники
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Пресненский район: от промышленности — к ресторанам и небоскребам
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Аэропорт: артефакты старой Москвы и призраки советского прошлого
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