Индонезия, Турция и Шри-Ланка: лучшие страны для фотосессий по мнению российских туристов

Однако профессиональные фотосессии могут предлагать также отели, отмечают в «Русском экспрессе». «Отели высокой категории предлагают фотосессии, как услугу от отеля, можно бронировать ее заранее. В некоторых африканских странах предлагаются фото-туры. Есть такие предложения, например, в Узбекистане или Индии, там можно устроить фотосессии в национальной одежде в окружении местного колорита», — заявляют представители компании,