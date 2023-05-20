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Индонезия, Турция и Шри-Ланка: лучшие страны для фотосессий по мнению российских туристов

Виктория Шанина
Сегодня в 18:50

Ассоциация туроператоров России составила рейтинг стран, в которых российские туристы чаще всего заказывают профессиональные фотосессии. Самым популярным направлением оказались Мальдивы.

Первую тройку рейтинга замыкают Таиланд и Индонезия (преимущественно — Бали). Также в топ-10 попали Маврикий, Малайзия, Сейшелы, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Турция и Египет.

Как правило для удовлетворения запроса путешественников на живописные фото туроператоры организуют специальные экскурсионные программы.

«У наших туристов услуга заказа фотографа и фотосессия в той или иной локации востребована максимально. У нас есть и специальные программы, и фотосессии под запрос», — рассказали в Ambotis Holidays.

Однако профессиональные фотосессии могут предлагать также отели, отмечают в «Русском экспрессе». «Отели высокой категории предлагают фотосессии, как услугу от отеля, можно бронировать ее заранее. В некоторых африканских странах предлагаются фото-туры. Есть такие предложения, например, в Узбекистане или Индии, там можно устроить фотосессии в национальной одежде в окружении местного колорита», — заявляют представители компании,

В Space Travel подтвердили, что туристы часто просят устроить фотосессии. В компании предлагают оплатить их при оформлении тура или уже на месте. Стоимость зависит от разных параметров — от наличия подходящей одежды до формата фото. В Турции и на Мальдивах фотосессии стоят в среднем 500 долларов.

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Ассоциация туроператоров России
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